Цены на нефть падают после четырех дней роста

Мировые цены на нефть утром 13 мая коррекционно снижаются после роста четыре торговые сессии подряд, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.49 по московскому времени цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставками в июне потеряла 0,94%, достигнув отметки $68,66, майские фьючерсы на WTI дешевели на 1,04%, до $65,41 за баррель. Предыдущие четыре сессии нефть дорожала в среднем на 2%.

Помимо коррекции, снижению цен также способствует статистика США по запасам сырья, которые за неделю сократились всего на 0,4 миллиона баррелей вместо ожидавшихся 2,8 миллиона баррелей. Общий объем запасов, таким образом, в стране составил 484,7 миллиона баррелей.

Инвесторы отслеживают ситуацию на трубопроводе Colonial Pipeline, который является ключевым источником бензина для Восточного побережья США.

По мнению старшего стратега по сырьевым товарам в Австралии и Новой Зеландии Banking Group Ltd. Дэниела Хайнса, «некоторые инвесторы могут также отказаться от "бычьих" сделок после возобновления работы Colonial Pipeline».

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