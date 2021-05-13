«Норникель»: будущее за устойчивым развитием

2020 год для крупнейшей горнодобывающей компании РФ оказался трудным, причем даже без учета пандемии. Предприятие столкнулось с проблемами техногенного характера, за которыми последовали сложности экологические. Но это также стало поводом для усиления работы «Норникеля» в сфере устойчивого развития и заставило кратно нарастить объем вложений в мероприятия, направленные на повышение экологической и промышленной безопасности.

Основные итоги работы содержит «Отчет об устойчивом развитии 2020». Согласно документу, компания в прошлом году сохранила позиции лидера российской горнодобывающей отрасли по масштабу экологических программ и программ устойчивого развития. В частности, до рекордно низких значений упали показатели травматизма. Общее число несчастных случаев уменьшилось на 32% по сравнению с 2019 годом. Пересмотрена модель управления рисками, улучшена организационная структура, введены более жесткие экологические показатели эффективности для руководства. Интенсивность выбросов загрязняющих веществ снизилась на 20,7%, а интенсивность выбросов парниковых газов — на 23,3%.

Но самое важное, что в 2020 году «Норникель» определил задачи новой комплексной экологической стратегии, работа над которой пока еще продолжается. В ней определены шесть направлений в области охраны окружающей среды, а также прописаны четкие целевые показатели, которых компания планирует достигнуть к 2030 году. На 2021 год запланированы детализация и утверждение стратегии, осуществление которой обойдется ГМК более чем в 5,5 млрд долларов. Из них 3,6 млрд пойдут на реализацию беспрецедентной «Серной программы», которая предполагает снижение выбросов диоксида серы на 95% к 2030 году.

Среди ее ключевых задач — сохранение абсолютного объема выбросов парниковых газов («Охват 1+2») предприятиями на уровне не выше 10 млн т CO2 -эквивалента, а объема выбросов («Охват 1 и 2») на тонну Ni-эквивалента — на уровне нижнего квартиля мировой кривой интенсивности выбросов в горно-металлургической отрасли. Она предусматривает улучшение качества воздуха (снижение выбросов SO2) на территории деятельности компании, сохранение объема оборотной воды и снижение уровня загрязнения.

В стратегии учитываются обеспечение безопасной эксплуатации хвостохранилищ и минимизация воздействия отходов на окружающую среду; очистка неиспользуемых объектов; организация разработки мероприятий и контроль выполнения требований законодательства по охране окружающей среды; восстановление экосистемы и обновление планов закрытия шахт и заводов.

Как считает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский, если «Норникель» будет придерживаться планов устойчивого развития, это может стать отправной точкой для дальнейшего серьезнейшего роста, причем как финансового, так и репутационного. Так, по его словам, публикация отчетов такого формата для мировых компаний — это обычная практика, цель которой не только рассказать миру о сокращении вреда окружающей среде, но и заинтересовать крупнейшие фонды, постепенно переходящие на скупку активов, придерживающихся концепции ESG-инвестирования.

Между тем «Норникель» уже опубликовал «Белую книгу» — документ, который подробно освещает ситуацию вокруг ТЭЦ-3 АО НТЭК, где произошла крупная авария, и меры, принятые в связи с этим. Так, в 2020 году очищено от загрязнения 489 тыс. кв. м территории и проведены работы по замывке береговой зоны реки Амбарная (почти 1000 кв. м), а также ручья Безымянный и реки Далдыкан (21 тыс. кв. м).

Остатки нефтепродуктов, вымытые с береговой линии рек, собраны с помощью более чем 110 сорбирующих бонов; проведены работы по засыпке отрицательных форм рельефа, которые остались после экскавации грунта вблизи ТЭЦ-3. В 2021–2022 годах «Норникель» будет проводить комплекс технических и биологических мероприятий по рекультивации загрязненных и нарушенных земель.

«Белая книга», выпущенная «Норникелем», указывает глава инвестиционного департамента inventum.lu Анастасия Тарасова, также может оказать положительное влияние на восприятие компании инвесторами. Даже несмотря на то, что она затрагивает такую на первый взгляд рискованную для компании тему, как крупная авария на производстве.

Если читать отчет глазами инвестора, то ясно, отмечает аналитик, что компания оперативно справилась с аварией на руднике и с разливом топлива в Норильске и открыто поделилась информацией, привела исчерпывающие факты и хронологию работ буквально по дням. Такая открытость снижает риски для инвесторов, так что даже в случае будущих аварий просадка цены акций не должна быть слишком длительной.

Компания активно поддерживает курс на «зеленое» производство. Это значит, что она может претендовать на получение налоговых льгот или правительственных грантов и бонусов. В этом свете у «Норникеля» большие перспективы и, как следствие, рост цены его бумаг, уверена Анастасия Тарасова. И хотя, по ее мнению, в прикладном плане «Белая книга» рынкам не очень то и нужна, степень открытости и детализированности информации однозначно располагают к компании и дают ей дополнительные (и немалые) очки лояльности, что в перспективе может привлечь новых долгосрочных инвесторов.