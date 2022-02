Оперный певец Якуб Юзеф Орлинский в мае выступит в Петербурге и Москве

Выдающийся польский оперный певец Якуб Юзеф Орлинский приедет с гастролями в Россию. Концерты звезды мировой оперы пройдут на двух главных академических площадках страны: 23 мая в Большом зале филармонии Шостаковича в Санкт-Петербурге и 25 мая в Большом Зале Московской консерватории. В Петербурге обладатель одного из самых редких мужских голосов выступит впервые.

Якуб Орлинский — звезда не только европейской, но и мировой музыкальной сцены. По мнению New York Times, «Орлинский сочетает в себе красоту звука и необыкновенное единство тембра и блеска во всем его диапазоне». Авторитетное мировое издание The Telegraph назвало его главной звездой сезона 2018-2019 наравне с такими выдающимися артистами, как Йонас Кауфман, Элина Гаранча и Марианна Кребасса. Певец — двукратный лауреат международной премии в области классической музыки OPUS Klassik, номинант премии GRAMMY, победитель The International Opera Awards-2021 в номинации «Сольный альбом».

Орлинский - эксклюзивный исполнитель звукозаписывающей компании Warner Classics/Erato. Его первый музыкальный альбом Anima Sacra получил признание критиков и принес ему престижную награду Opus Klassik за сольное исполнение вокального произведения. Его концерты по всей Европе и США проходят при полном аншлаге, а запись в интернете его живого исполнения арии Vedrò con mio diletto Вивальди на фестивале в Экс-ан-Провансе в 2017 году собрала более семи миллионов просмотров.

Якуб Орлинский имеет необычное для оперных певцов хобби - артист профессионально занимается брейк-дансом.

«Орлинский - один из лучших контратенорных голосов,

которые я когда-либо слышал на оперной (или любой другой) сцене:

исключительное легато, неослабевающая сила нижних нот,

четкая артикуляция, врожденный актерский талант.

Одним словом, он решительно поднял планку того,

чего вообще можно ожидать

от этого типа голоса в данном репертуаре».

Роджер Паркер, журнал «Опера», октябрь 2019 г.