Прогноз погоды: Россию накроет аномальная жара и ливни

Ещё недавно синоптики пророчили нам, что никакого тепла, а уж тем более жары ждать в ближайшее время не приходится. И вот опять они ошиблись: мало того, что жара пришла в большинство регионов России, так это ещё не всё и тепло продолжит своё шествие по стране.

Часть средней полосы РФ уже накрыл горячий воздух: градусники показывают непривычные для этого времени года плюс 25, а то и все плюс 30. Небо ясное, солнце жарит во всю, ветра нет.

Но так ли все радужно и не грозит ли подобная погода катаклизмами? Метеорологи говорят, что в связи с такой аномальной климатической обстановкой вполне возможны ураганы, ветры, ливневые дожди и мощные грозовые фронты. Так что стоит быть осторожнее и поглядывать на небо почаще. Хотя последние годы погодные аномалии привычны и даже смерчи нас удивляют мало.

Погода в Москве. Синоптики предупредили о жаре, грозах и ливнях в столице

По прогнозу синоптиков, в ближайшие 7-10 дней в Москве будет аномально тепло, при этом весь столичный регион накроют грозы и ливневые дожди, которые будут идти почти в ежесуточном режиме.

Уже 14 мая в Москву придёт циклон, который принесет с собой шквалистые ветры, тучи, гром, молнии и дожди. До понедельника температура воздуха будет примерно плюс 20-25 днём, и плюс 13-15 ночью. Все выходные ожидаются дожди и грозы.

Во второй половине дня понедельника выглянет солнце и подсушит немного землю – столбики термометров радостно устремятся вверх и покажут около плюс 25-27. Но, уже во вторник погода снова изменится – 18 и 19 мая местных жителей и гостей столицы опять ждут грозы, ветер до 15-18 метров в секунду, но зато будет тепло и даже можно сказать жарко – местами воздух станет прогреваться почти до плюс 30.

Правда, 20 мая резко похолодает до плюс 19. Зато уйдут грозы, а вот дождь синоптики всё-таки прогнозируют, как и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. 21 и 22 мая лить с небес перестанет и умеренно похолодает – до плюс 17-18

Прогноз погоды на 10 дней в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах северо-запада России

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области после 30 градусной жары, которая наблюдалась ещё накануне, в ближайшие дни также станет пасмурно и дождливо. Кроме того, синоптики прогнозируют грозы, а на градусниках будет около 22-23. В воскресенье похолодает до плюс 14, но 17-18 мая вновь выглянет солнце, которое прогреет воздух до плюс 25.

Без осадков, но зато прохладно в ближайшие 10 дней будет в Калининграде: всего пара дней на следующей неделе плюс 19-20, грозы. Всё остальное время плюс 15-17. Впрочем, для это времени года и для данного региона температурный фон будет всё-таки высоким.

Погода в Поволжье. Синоптики предупредили об аномальной жаре и сильных ливнях

По прогнозу синоптиков, аномальная жара надвигается на Поволжье. В Татарстан она уже пришла и дальше будет только усиливаться. Всю следующую неделю в Казани, Набережных Челнах и других городах республики будет около плюс 30. Ближе к началу последней декады месяца ожидается плюс 30-33.

Грозы и ливневые дожди возможны 16, 17 и 22 мая. Все остальное время можно загорать, купаться и никакие курорты жителям и гостям Татарстана не понадобятся.

Немногим прохладнее, но всё равно очень жарко будет в Чувашии – градусники покажут здесь плюс 30, в предстоящий уикенд дожди с грозами, впрочем, и в следующе выходные тоже самое. Между ними – солнце, жара и настоящее метеорологическое лето.

В Нижнем Новгороде ливни и грозы будут атаковать город с пятницы,14 мая по вечер воскресенья – 16 мая. Градусники покажут при этом плюс 29-30. Но к следующим выходным похолодает до плюс 19-20, начнутся ливни.

Жарко и довольно сухо, по прогнозу синоптиков, будет в Йошкар-Оле: 15 и 16 мая возможны грозы, а столбики термометров поднимутся до плюс 30.

Погода на Урале и в северных регионах России. Прогноз погоды на 7 дней

На Урале не обойдётся без температурных качелей: до понедельника температурный фон будет держаться около 30 градусов выше нуля, после чего пара дней резкий скачок вниз до плюс 20, затем снова рывок вверх к плюс 30. К концу следующей недели возможны грозы.

Ижевске сухо и также жарко – плюс 25-30. Возможны сухие грозы – стоит быть аккуратными. 16 мая усилится ветер до 15 метров в секунду, но воздух при этом он не остудит.

Тепло будет и на самом севере страны. Так в Магадане ожидается плюс 4-6, что выше климатической нормы. В Якутске и вовсе прогнозируются аномальные плюс 17-18, что для этого региона аномально жарко.

Вот такая погода нас ждёт в ближайшие дни – в основном жара, грозы, духота, ливни и снова жара. Но мы так ждали тепла и солнца, так устали от морозов и холодов, что большинству такая климатическая обстановка будет только в радость.

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