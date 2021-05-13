Путина официально включили в список кандидатов на Нобелевскую премию мира

Нобелевский комитет включил российского президента Владимира Путина в официальный список кандидатов на Нобелевскую премию мира-2021.

Об этом рассказал писатель Сергей Комков, номинировавший президента РФ. По его словам, он получил письмо из Нобелевского комитета, где было указано: «Ваш кандидат включен в список».

Всего номинантами на премию являются 286 человек. При этом писатель напомнил, что Путина уже включали в список кандидатов на Нобелевскую премию мира-2014. Тогда всего было номинировано 278 человек.

Напомним, Сергей Комков отправил заявку на выдвижение главы РФ на премию мира в Нобелевский комитет в Осло 10 сентября 2020 года.

