РБК сообщает о планах правительства создать «лесную» госкомпанию

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Минвостокразвития заявили о планах учредить госкомпанию, которая будет выполнять функции «эксклюзивного агента» для экспорта леса-кругляка с Дальнего Востока, сообщает РБК, ссылаясь на источники в российском правительстве.

Издание уточняет, что «лесная» госкомпания может быть создана до конца текущего года. В этот период в России должен вступить в силу запрет на экспорт необработанной древесины, что, по замыслам властей, должно помочь уберечь малые лесозаготовительные компании, которые в данный момент больше ориентированные на поставки за рубеж.

Планируется, что новая госкомпания будет переориентировать лес-кругляк, который ранее уходил от заготовителей на экспорт, к квалифицированным переработчикам на территории Дальнего Востока, после чего обработанные лесоматериалы будут экспортироваться за рубеж. Таким образом, компания становится оператором лесной отрасли.

По данным РБК агентское вознаграждение госкомпании будет составлять 1% с низкокачественной древесины и 25% — с высококачественной. Отходы будут перерабатываться в древесные гранулы, которые далее будут направляться в качестве биотоплива в Китай, Японию и Южную Корею.

В сентябре 2020 г. российский президент Владимир Путин дал поручение правительству, начиная с 1 января 2022 г., запретить экспорт леса-кругляка для остановки бесконтрольного вывоза необработанной древесины за рубеж. В кабмине при этом указали на необходимость «вывода из тени» отечественных заготовителей древесины и переориентации их на отечественных переработчиков.

