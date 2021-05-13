Курс доллара: рублю подарили надежду

Курс доллара снижается к рублю в ходе торгов в четверг. Доллар/рубль начал торги на отметке 74.59, в то время как евро открыл торги на уровне 90.22 . К 17:00 доллар США понизился и достиг уровня 73.89 рубля, евро при этом понизился до 89.33 рубля. В то же время индекс DXY c 90.19 пункта поднялся до 90.77 пункта.

Как отмечают аналитики Универ Капитал в своем обзоре, вышедшие данные по инфляции в США оказались существенно выше прогнозов: CPI (m/m) = 0,8% против ожиданий в 0,2%, CPI (y/y) = 4,2% против ожиданий в 3,6%. Уровень инфляции стал максимальным за последние 12 лет – с осени 2008 года. Как итог рынки отреагировали коррекцией: индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 1,99%, Standard & Poor's 500 снизился на 2,14%, Nasdaq Composite потерял 2,67%.