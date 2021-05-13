Курс доллара: рублю подарили надежду

Курс доллара снижается к рублю в ходе торгов в четверг. Доллар/рубль начал торги на отметке 74.59, в то время как евро открыл торги на уровне 90.22 . К 17:00 доллар США понизился и достиг уровня 73.89 рубля, евро при этом понизился до 89.33 рубля. В то же время индекс DXY c 90.19 пункта поднялся до 90.77 пункта.
Как отмечают аналитики Универ Капитал в своем обзоре, вышедшие данные по инфляции в США оказались существенно выше прогнозов: CPI (m/m) = 0,8% против ожиданий в 0,2%, CPI (y/y) = 4,2% против ожиданий в 3,6%. Уровень инфляции стал максимальным за последние 12 лет – с осени 2008 года. Как итог рынки отреагировали коррекцией: индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 1,99%, Standard & Poor's 500 снизился на 2,14%, Nasdaq Composite потерял 2,67%.
Казначейские облигации тоже подверглись распродаже доходности 10-летних облигаций США выросли с уровня 1,61% до 1,70%.
Аналитики Sber CIB считают, что доходность ОФЗ, вероятнее всего, продолжит расти вслед за доходностью трежерис и бумаг развивающихся стран после отчета по инфляции в США, сообщает ProFinance.ru.
Однако опасения высокой инфляции в Америке в меньшей степени влияют на рубль, чем на большинство прочих валют, поскольку его поддерживает рост цен на сырье, отмечают эксперты.
Они советуют обратить сегодня внимание на цифры недельной инфляции в России. Данные будут представлены в 19:00 МСК. Если она сохранится на уровне 0,2%, это окажет дополнительное давление на российский рублевый госдолг, говорят аналитики.
При этом рубль смотрелся сильнее в четверг большинства валют развивающихся стран, отмечает Андрей Кочетков из "Открытия брокер".
"К середине московских торгов стоимость барреля Brent составляла около 5045 рублей. Ставки MosPrime выросли до 4,94% на день, 5,02% на неделю и остались на уровне 5,23% на месяц. Укрепление рубля на торгах в четверг в большей степени связано с политикой, чем с экономикой. Стало известно о встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкина 20 мая. Вероятно, что главы внешнеполитических ведомств будут обсуждать повестку переговоров на высшем уровне. Любые сигналы ослабления внешнеполитических рисков отражаются в курсе рубля, где геополитическая премия составляет около 10%-15%" - отмечает эксперт.
Также Кочетков напоминает, что с 11 мая снизилось давление валютных покупок в рамках бюджетного правила до 6,7 млрд рублей в день с 8,4 млрд рублей в предыдущий период.
"В макроэкономическом плане у рубля также весьма неплохие перспективы. В ЦБ РФ ждут роста ВВП ближе к 4% в текущем году. Еврокомиссия также повысила свой прогноз по росту экономики РФ до 2,7% с прежних 2,0%", - добавил эксперт.
Учитывая обстановку, рубль краткосрочно будет колебаться в диапазоне 74 — 74.6 в паре с долларом и 89.4 — 90.1 в паре с евро.
Курс доллара на сегодня
Курс доллара: эксперты оценили ближайшие перспективы рубля
Курс доллара: рубль готов преодолеть важную отметку