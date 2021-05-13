S7 Group запускает сервис экспресс-доставки грузов «от двери до двери»

S7 Group, владельцем которого является бизнесмен Владислав Филев, запускает новый сервис для бизнеса S7 Logistics, который позволит доставлять отправления по стране «от двери до двери».

Уже известно, что перевозку будет обеспечивать S7 Cargo – компания S7 Group, которая отвечает за организацию грузовых перевозок на рейсах S7 Airlines и авиакомпаний-партнёров, передаёт «Интерфакс».

По данным агентства, которое ссылается на официальное сообщение компании, новый сервис даст возможность отправлять грузы весом от 30 кг до 500 кг самых разных товарных категорий от одежды до запчастей и оборудования.

При этом доставка, стоимость которой будет сопоставима со средней стоимостью привычной экспресс-доставки, занимающей 2-3 дня, составит не более 24 часа.

Ранее сообщалось, в S7 Group заявили о планах создания авиакомпании-лоукостера. Эту информацию уже подтверждает представитель S7, который рассказал, что сейчас проводится оценка целесообразности запуска лоукостера.

«В настоящее время S7 Group ведет переговоры с Airbus и Boeing о лизинге самолетов», – рассказали в S7.

При этом источник подчеркнул, что проект лоукостера будет запущен, «лишь в том случае, если будет понимание, высокой бизнес-эффективности новой авиакомпании».

При этом сама авиакомпания S7 не будет менять текущую модель своего бизнеса и переходить в лоукост-сегмент. Подробности проекта в компании пока не раскрыли.

Напомним, S7 Group включает в себя авиакомпанию «Сибирь» (летает под брендом S7 Airlines) и вспомогательные структуры. Основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми. По данным на конец 2020 года Филев владел 49,9% акций в ЗАО «Группа компаний С7», по 25,03% было у его дочерей: Татьяны и Марии.