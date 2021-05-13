Сеть «Лента» сообщает о полученных уведомлениях от поставщиков о повышении цен

В торговой сети «Лента» сообщают о получаемых уведомлениях от поставщиков о повышении цен на социально значимые товары, сообщили ТАСС в компании.

«Мы получаем уведомления о повышении цен от поставщиков социально значимых товаров. Повышения на полке обычно существенно отстают от повышений закупочных цен, и мы понимаем, что для стабилизации ситуации с ценами требуются совместные усилия поставщиков и торговли», - рассказали в пресс-службе сети. В «Ленте» находят обоснованными все заявленные повышения, а для того, чтобы не отпугнуть покупателя, сдерживают конечные цены для потребителя, инвестируя за счет собственной маржи.

Запросы о возможном повышении ТАСС направил в ФАС, «Руспродсоюз», а также всем участникам «большой пятерки» (X5 Retail Group) - в «Пятерочку», «Перекресток», «Магнит», Auchan, Metro.

Ранее сообщалось, что «Лента» обращалась к поставщикам социально значимых продуктов первой необходимости с предложением воздержаться от повышения цен как минимум до конца третьего квартала. Перечень товаров первой необходимости был утвержден кабмином в июле 2010 года. Среди продуктов - мясо, рыба, масло, молоко, сахар, соль, чай, хлеб, крупы, макаронные изделия, картофель.

