СМИ сообщают о вероятной продаже «Акадо» «Ростеху»

«Ведомости», ссылаясь на собственные источники, сообщают о возможной продаже крупнейшего московского провайдера «Акадо» одной из структур «Ростеха».

В настоящее время переговоры между «Реновой» - структурой предпринимателя Максима Майорца, и «Ростехом» о продаже госкорпорации холдинга «Акадо» вошли в завершающую фазу, пишет издание, ссылаясь на своих собеседников.

По словам одного из них, на сегодня рассматриваются два варианта сделки. В первом случае «Ростеху» перейдет 100% акций «Акадо», а во втором случае Майорец полностью продаст свою долю, а «Ренова» - 24% «Акадо». В этом случае «Ростеху» будет принадлежать 75% провайдера.

Майорец и «Ренова» никак не прокомментировали ситуацию, в пресс-службе «Ростеха» «Ведомостям» сообщили, что госкорпорация рассматривает сделки M&A в сфере телекоммуникаций, IT и R&D как инструмент продвижения высокотехнологичной продукции.

Первая информация о возможной продаже «Акадо» появилась в 2017 году. По информации четырехлетней давности актив, который тогда оценивался 32 млрд рублей, планировал приобрести «Ростелеком». Также интерес к провайдеру проявляли в разное время другие крупные российские операторы, среди которых был и «Эр-телеком холдинг».

