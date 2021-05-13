США не связывают хакерскую атаку на Colonial Pipeline с Россией

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что американские власти подтвердили отсутствие прямой связи с Россией хакеров, атаковавших компанию Colonial Pipeline, сообщает ТАСС.

«Это произошло не с государственным предприятием, - указала она. - Мы считаем, что прямой связи с Россией не было, кроме того, что эта группа хакеров происходит из Восточной Европы или России», – сказала Грэнхолм в эфире телекомпании CNN.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что организаторы кибератаки на компанию Colonial Pipeline могут находиться в России. Однако, по словам Байдена, у США нет данных, что к атаке было причастно Российское государство.

8 мая компания Colonial Pipeline сообщила о хакерской атаке с использованием программы-вымогателя, после чего остановила работу трубопровода, по которому поставлялось автомобильное топливо на Восточное побережье США. Это привело к прекращению работы половины заправок в некоторых штатах юго-востока США.

12 мая Colonial Pipeline объявила о возобновлении своей деятельности в штатном режиме после почти недели простоя из-за хакерской атаки.