В Кремле оценили вероятность присоединения Донбасса к России

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков оценил вероятность присоединения Донбасса к России. В ходе брифинга для журналистов, отвечая на просьбу одного из них прокомментировать заявление ЕС о «попытках Москвы де-факто интегрировать Донбасс».

По словам представителя Кремля, Россия не планировала и не планирует никого поглощать.

«Мы никогда этим не занимались и не собираемся заниматься», – цитирует Пескова РИА Новости.

Напомним, накануне агентство Bloomberg со ссылкой на распространенный между членами Евросоюза документ сообщило, что в Брюсселе считают, что РФ пытается интегрировать части восточной Украины при помощи выборов и выдачи паспортов местным жителям.

При этом отмечается, что в ЕС уже подготовили документ, который рассматривает меры, способные помочь Киеву противостоять «агрессии со стороны Москвы».

