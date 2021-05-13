В Москве будут собирать и перерабатывать электронные отходы

Проект по сбору вышедшего из строя электронного и электротехнического оборудования в рамках государственно-частного партнерства реализует компания «Корпорация Экополис». Соглашение между компанией и городом планируется заключить в 2021 году на 20 лет. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В настоящее время прорабатываются детали соглашения, согласно которому город передаст инвестору существующие, но неиспользуемые объекты капитального строительства для реконструкции и оснащения необходимым оборудованием. На этих площадях будет осуществляться сбор электротехники, которая потом будет перерабатываться на уже существующих заводах компании. По предварительным расчетам до 95% материалов из собираемого лома вернется в экономику в качестве вторичного сырья», – рассказал заместитель мэра.

Это будет первое ГЧП-соглашение в сфере обращения с электронными отходами, при этом объекты останутся в собственности Москвы.

«Все собранное и отсортированное оборудование для утилизации поступит на завод «Экотехпром», входящий в состав «Корпорации Экополис». После переработки полученная продукция – металлы и пластики – будут направлены на промышленные предприятия Москвы, в том числе на завод «Экопласт», локализованный в особой экономической зоне «Технополис «Москва» и также входящий в состав корпорации. Реализация проекта позволит Москве перенять лучший мировой опыт утилизации электронных отходов и, соответственно, снизить неблагоприятное воздействие на окружающую среду», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Соглашение нацелено на построение в Москве экономики замкнутого цикла, добавил генеральный директор «Корпорации Экополис» Максим Лобанов.

«Проект является стратегическим и институциональным альянсом государства и бизнеса, который в дальнейшем может быть масштабирован на всю страну. Он также будет способствовать укреплению имиджа Москвы как одной из наиболее экологичных столиц мира», – прокомментировал он.