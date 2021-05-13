В России подскочили продажи товаров для бега

В праздничный период с 1 по 10 мая в России резко вырос спрос на товары для бега, сообщает «Коммерсантъ». Издание уточняет, ссылаясь на данные Ozon, что в первые 10 дней мая продажи беговых кроссовок выросли почти втрое по сравнению с началом марта текущего года. Наибольшей популярностью у россиян пользовались кроссовки для бега стали Adidas и Kalenji – торговая марка сети магазинов Decathlon.

По данным маркетплейса в праздники в 2,7 раза подскочили продажи кроссовок для бега по пересеченной местности, футболок для бега (на84%), фонариков (в 7 раз), поясов для бега (в 3,3 раза), напульсников (в 2,5 раза), держателей для телефонов (в 2,3 раза).

В интернет-магазине Wildberries изданию рассказали, что в мае продажи обуви для бега выросли на 206% в годовом выражении, в апреле текущего года отмечен рост продаж данного товара на 133% год к году. В Wildberries отметили, что параллельно выросли продажи палок для скандинавской хотьбы (на 91%), пульсометров – в 27 раз, очков – в 9 раз, беговых рюкзаков – в 5 раз.

В компаниях Ozon и Wildberries уверены, что увеличение спроса на данные товары обусловлено ростом популярности официальных забегов, в том числе на «марафонские» и «ультрамарафонские» дистанции, а также наступлением теплого сезона, - традиционного для занятия бегом и спортивной ходьбой.

