В России создали уникальный прибор, выявляющий биологические угрозы за пять секунд

Холдинг «Швабе», ведущий российский разработчик и производитель оптоэлектроники, входящий в госкорпорацию «Ростех», разработал детектор «Сегмент Гамма», способный всего за пять секунд обнаружить взрывчатые вещества и опасные химикаты.

Опытный образец этого уникального прибора впервые представили на выставке «Комплексная безопасность», которая проходит в парке «Патриот» (Кубинка), передаёт РИА Новости.

По данным агентства, которое ссылается на пресс-службу госкорпорации, «Сегмент Гамма» осуществляет непрерывный мониторинг воздуха в помещении на предмет взрывчатых веществ, опасных химических и биологических агентов.

Как рассказал журналистам исполнительный директор «Ростеха» Олега Евтушенко, этот комплекс можно использовать в аэропортах, железнодорожных вокзалах, метро, стадионах, концертных и выставочных залов, кинотеатрах, торговых центрах и во время других мероприятий массового скопления людей. При этом эффективность «Сегмент Гамма» составляет не менее 99,8%.

Ранее появилась информация, что СМИ сообщили о возможной продаже крупнейшего московского провайдера «Акадо» одной из структур «Ростеха».

В частности, «Ведомости» со ссылкой свои источники пишет, что в настоящее время ведутся переговоры между «Реновой» – структурой предпринимателя Максима Майорца, и «Ростехом».

По словам одного из собеседников издания, на сегодня рассматриваются два варианта сделки. В первом случае «Ростеху» перейдёт 100% акций «Акадо», а во втором случае Майорец полностью продаст свою долю, а «Ренова» – 24% «Акадо». В этом случае «Ростеху» будет принадлежать 75% провайдера.

Майорец и «Ренова» пока никак не прокомментировали ситуацию. В свою очередь в пресс-службе «Ростеха» «Ведомостям» рассказали, что госкорпорация рассматривает сделки M&A в сфере телекоммуникаций, IT и R&D как инструмент продвижения высокотехнологичной продукции.