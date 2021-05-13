В России за сутки выявлено 8,2 тыс. новых случаев COVID

Суточный прирост новых случаев коронавируса в России составил 8380 эпизодов в 84 регионах РФ, сообщает оперштаб. Нарастающим итогом в стране за все время выявлено 4,91 млн инфицированных. За сутки от инфекции скончались 392 человека, общее число жертв COVID-19 в РФ выросло до 114 723. Успешно перебороли заболевание 4,52 млн пациентов, из которых 9 349 были выписаны из больниц за последние 24 часа.

В Москве суточный прирост составил 2787 случаев. Столица остается на первом месте среди регионов по заболеваемости коронавирусом.

Наименьшее количество новых случаев коронавируса за сутки зафиксировано в Еврейской АО и Чукотском АО (+1). В Ненецком АО не выявлено ни одного заболевшего.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число случаев заражения коронавирусом достигло 160 457 476, умерли за все время пандемии 3 331 604 человека. Россия продолжает оставаться на шестом месте в мировом антирейтинге стран с наибольшим распространением коронавируса. Лидируют США, где за все время выявлено свыше 32,8 млн инфицированных. Далее следуют Индия (более 23,7 млн), Бразилия (свыше 15,3 млн), Франция (более 5,8 млн) и Турция (5 млн).

Наибольшее число летальных случаев отмечено в США, где от инфекции погибло в общей сложности 583 684 человек, Бразилии (428 034), Индии (258 317), Мексике (219 590) и Великобритании (127 901).

В январе текущего года в России началась массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. В стране зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V» и «Спутник лайт» центра им. Н.Ф. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра им. Чумакова.

