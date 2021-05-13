В Сбербанке заявили, что рынок ошибся в прогнозах последствий пандемии

Александр Ведяхин – первый заместитель председателя Сбербанка – заявил, что рынок ошибся в прогнозах последствий коронавируса COVID-19. По его словам, речь идёт об ожидании ухудшения качества кредитного портфеля банков. Как подчеркнул представитель крупнейшей кредитной организации страны, это предположения не реализовались, передаёт РБК.

«Весь рынок ошибся в прогнозах относительно просрочки, – подчеркнул Ведяхин. – И сейчас мы не ожидаем ухудшения качества кредитного портфеля. В целом же эффект локдауна оказался менее драматичным, чем все ждали, а платёжная дисциплина наших клиентов в пандемию коронавируса – лучше, чем мы прогнозировали. И за это большое им спасибо».

По словам первого зампреда Сбера, по итогам первого квартала 2021 года банк понизил прогноз уровня риска по кредитному портфелю со 120-140 б.п. (1,2-1,4%) до примерно 100 (1%).

«Имеется в виду показатель cost of risk, который определяется как сумма резервов под кредитные потери в отношении к размеру кредитного портфеля», – пояснил он.

При этом в Сбере отметили, что финансовый сектор в период пандемии пострадал от кризиса меньше, чем бизнес в других отраслях. В частности, чистая прибыль банков в прошлом году составила 1,6 трлн руб., что лишь на 6% меньше, чем рекордная прибыль 2019 года.

При этом кредитование вообще не замедлилось, а кредитный портфель и вовсе увеличился на 9,9%, до 44,8 трлн руб. Одним из ключевых драйверов здесь стала ипотека, которая показала рост сразу на 25%.

Последствия пандемии ещё продолжают так или иначе влиять на работу бизнеса. Тем не менее банковский сектор помог сгладить наиболее острые углы и заложил основы для дальнейшего роста.

О том, как бизнес и банки пережили непростой 2020 год, и какие теперь открываются перед ними перспективы, рассказал Александр Дыренко, управляющий банком ВТБ в СКФО. Подробно об этом можно прочитать в материале «На рынке кредитования ожидаем умеренный рост».

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