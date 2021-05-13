Власти намерены заставить Россию слезть с пальмы

Применение пальмового масла, которое считается вредным для здоровья ингредиентом, но, тем не менее, широко используется в пищевой промышленности, должно быть отрегулировано в сторону ограничения. С такой инициативой председатель Госудмы Вячеслав Володин обратился к Министерству финансов.

Спикер обратил внимание на то, что с этим продуктом в России сложилась очень странная ситуация. С одной стороны, вред от его использования почти никем не оспаривается — многие эксперты вообще ставят пальмовое масло в один ряд с табаком. С другой стороны, инициативы по ограничению его использования в пищевых продуктах отсутствуют. «Нет их от законодательных собраний регионов, отраслевых министерств, да и наших профильных комитетов», — написал Володин в своем Телеграм-канале.

«Когда речь идет о здоровье, качестве продуктов питания, активную позицию занимают различные общественные организации и ведомства. В ситуации с пальмовым маслом — все иначе. Получается, с одной стороны тема есть, а с другой — молчание, отсутствие предложений», — констатирует спикер. Решения на тему того, как прекратить бесконтрольное использование вредного суррогата, могут быть разными. В качестве одного из них Володин видит изменение технических регламентов на пищевую продукцию, действующих сегодня на территории стран Евразийского Таможенного Союза.

То есть, он возвращается к инициативе, впервые выдвинутой им в июле 2019 года. Тогда итогом обсуждения стала отмена Госдумой 10-процентной льготы по НДС для импортеров пальмового масла и его фракций, введенной в 2004 году. Депутаты сочли, что давать импортерам вредного продукта те же льготы, какие получают импортеры детского питания, противоестественно.

Но, как показал последующий период, налоговая мера не сработала. В январе-феврале 2021 года импорт пальмового масла вырос на 26,9% по сравнению с тем же периодом 2020 года (этот взрывной рост, впрочем, мог быть связан с тем, что в период пандемии ввоз «пальмы» в Россию впервые с 2014 года сократился на 7% — до 473 тысяч тонн). По итогам последнего докризисного года импорт пальмового масла в Россию составил 1 млн 60 тысяч тонн, и почти все — из Индонезии.

Незаменимая «пальма»

Исполнительный директор Ассоциации производителей и потребителей масложировой продукции (АППМП) Екатерина Нестерова ожидаемо настаивает на том, что проблема пальмового масла на сто процентов выдумана «лоббистами ЗОЖ», которые, по ее мнению, совершенно не вникают в технические и биологические нюансы этого продукта. А председатель Госдумы слепо повторяет распространяемые ими «страшилки».

«Использование пальмового масла, как и всех вообще растительных масел, в России подчиняется регламенту Евразийского экономического союза на масложировую продукцию. Пальмовое масло ни в этом регламенте, ни в Codex Alimentarius [свод пищевых международных стандартов, принятых ФАО-ВОЗ по внедрению кодекса стандартов и правил по пищевым продуктам — Expert.ru] не выделяется в отдельную позицию», — подчеркивает Нестерова.

Она, впрочем, соглашается с тем, что от прочих масел пальмовое отличается тем, что имеет более твердую консистенцию. Но именно это свойство делает тропическую культуру незаменимой в кондитерском производстве. Жидкие масла (подсолнечное, соевое, рапсовое, горчичное и др.) либо невозможно использовать как основу для, например, маргарина, либо надо искусственно гидрогенизировать (переводить в твердое состояние), что приводит к увеличению доли трансжиров, за которые пальмовое масло как раз и предается анафеме.

Часто цитируемый документ ВОЗ, указывающий на опасность трансжиров, — «Пальмовое масло и незаразные заболевания» — был опубликован в 2018 году. В нем говорится, что проведенные в 23 странах исследования показали прямую связь между ростом использования этого продукта и уровнем смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.