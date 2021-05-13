Власти намерены заставить Россию слезть с пальмы

Применение пальмового масла, которое считается вредным для здоровья ингредиентом, но, тем не менее, широко используется в пищевой промышленности, должно быть отрегулировано в сторону ограничения. С такой инициативой председатель Госудмы Вячеслав Володин обратился к Министерству финансов.
Спикер обратил внимание на то, что с этим продуктом в России сложилась очень странная ситуация. С одной стороны, вред от его использования почти никем не оспаривается — многие эксперты вообще ставят пальмовое масло в один ряд с табаком. С другой стороны, инициативы по ограничению его использования в пищевых продуктах отсутствуют. «Нет их от законодательных собраний регионов, отраслевых министерств, да и наших профильных комитетов», — написал Володин в своем Телеграм-канале.
«Когда речь идет о здоровье, качестве продуктов питания, активную позицию занимают различные общественные организации и ведомства. В ситуации с пальмовым маслом — все иначе. Получается, с одной стороны тема есть, а с другой — молчание, отсутствие предложений», — констатирует спикер. Решения на тему того, как прекратить бесконтрольное использование вредного суррогата, могут быть разными. В качестве одного из них Володин видит изменение технических регламентов на пищевую продукцию, действующих сегодня на территории стран Евразийского Таможенного Союза.
То есть, он возвращается к инициативе, впервые выдвинутой им в июле 2019 года. Тогда итогом обсуждения стала отмена Госдумой 10-процентной льготы по НДС для импортеров пальмового масла и его фракций, введенной в 2004 году. Депутаты сочли, что давать импортерам вредного продукта те же льготы, какие получают импортеры детского питания, противоестественно.
Но, как показал последующий период, налоговая мера не сработала. В январе-феврале 2021 года импорт пальмового масла вырос на 26,9% по сравнению с тем же периодом 2020 года (этот взрывной рост, впрочем, мог быть связан с тем, что в период пандемии ввоз «пальмы» в Россию впервые с 2014 года сократился на 7% — до 473 тысяч тонн). По итогам последнего докризисного года импорт пальмового масла в Россию составил 1 млн 60 тысяч тонн, и почти все — из Индонезии.
Незаменимая «пальма»
Исполнительный директор Ассоциации производителей и потребителей масложировой продукции (АППМП) Екатерина Нестерова ожидаемо настаивает на том, что проблема пальмового масла на сто процентов выдумана «лоббистами ЗОЖ», которые, по ее мнению, совершенно не вникают в технические и биологические нюансы этого продукта. А председатель Госдумы слепо повторяет распространяемые ими «страшилки».
«Использование пальмового масла, как и всех вообще растительных масел, в России подчиняется регламенту Евразийского экономического союза на масложировую продукцию. Пальмовое масло ни в этом регламенте, ни в Codex Alimentarius [свод пищевых международных стандартов, принятых ФАО-ВОЗ по внедрению кодекса стандартов и правил по пищевым продуктам — Expert.ru] не выделяется в отдельную позицию», — подчеркивает Нестерова.
Она, впрочем, соглашается с тем, что от прочих масел пальмовое отличается тем, что имеет более твердую консистенцию. Но именно это свойство делает тропическую культуру незаменимой в кондитерском производстве. Жидкие масла (подсолнечное, соевое, рапсовое, горчичное и др.) либо невозможно использовать как основу для, например, маргарина, либо надо искусственно гидрогенизировать (переводить в твердое состояние), что приводит к увеличению доли трансжиров, за которые пальмовое масло как раз и предается анафеме.
Часто цитируемый документ ВОЗ, указывающий на опасность трансжиров, — «Пальмовое масло и незаразные заболевания» — был опубликован в 2018 году. В нем говорится, что проведенные в 23 странах исследования показали прямую связь между ростом использования этого продукта и уровнем смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.
Потребляй осознанно
Тем не менее, стоит на своем Нестерова, содержание трансизомеров в пальмовом масле от природы ниже, чем их количество в искусственно отвержденных растительных маслах. Поэтому альтернативы «пальме» для кондитеров не существует.
«Ни заместить импорт пальмового масла, ни заменить его животным мы не можем, — говорит Нестерова. — Пальмовое масло служит корпусом для любого маргарина и кондитерского жира. Из него сделали страшилку только в последнее десятилетие. На нем и на кокосовом масле жила вся советская пищевая промышленность, и ни о каком вреде для здоровья никто не упоминал. Кстати, в советском пищепроме вовсю использовались и ныне запрещенные гидрированные масла, так что этой истории много десятилетий».
Стремление во что бы то ни стало минимизировать потребление пальмового масла Нестерова объясняет рекомендациями Минздрава РФ формировать сбалансированный рацион у россиян. Но он не может быть сформирован «извне» какими угодно регламентами. Это должна быть забота каждого конкретного гражданина, убеждена эксперт.
«Для того на продуктах и указывается их состав, чтобы человек осознанно подходил к потреблению, а не брал с магазинной полки всё подряд, ориентируясь только на красоту упаковки, — подчеркивает Нестерова. — И не надо говорить, что продукты на пальмовом масле дешевле в производстве, чем на сливочном, это неправда. Производители зависят от технологий. Если в хлебобулочных изделиях пальмовое масло можно заменить подсолнечным или жирами животного происхождения, то в кондитерском цехе такая замена невозможна. Пальмовое масло за счет высокого содержания антиоксидантов обеспечивает более длительные сроки хранения продукции, которую иначе было бы просто невозможно доставить до магазинов в свежем виде», — заключает она.
Цена вопроса
Про котлеты для бигмаков, которые выглядят как новенькие и через месяц после жарки на пальмовом масле, вообще ходят анекдоты. Но, во-первых, лишь малая часть российских потребителей читает состав покупаемых в магазинах продуктов. Во-вторых, далеко не большинство из тех, кто этой хорошей привычкой обладает, могут позволить себе закупаться не в бюджетном супермаркете, а в магазинах органических продуктов и фермерских лавках.
Замена «пальмы» на менее вредные аналоги сразу приведет к росту ценников на конечную продукцию, предупреждает эксперт по продовольственному рынку, пищевой и перерабатывающей промышленности Николай Смольников.
«Вячеслав Володин зря удивляется тому, что несмотря на общий негативный настрой применительно к «пальме» от промышленников или законодателей не поступает никаких предложений по ограничению этого продукта, — говорит Смольников. — Их нет потому, что правила, к сожалению, диктует коммерческая логика. Цена вопроса. Кондитеры и другие пищевики в ряде случаев могли бы вместо пальмового масла использовать другие аналоги, но это приведет к снижению объемов реализации такой продукции, поскольку она подорожает очень прилично».
О том, чтобы дотировать производство более здоровой продукции, государство пока речи не ведет. Поэтому телодвижения законодателей вокруг пальмового масла, предполагает Смольников, могут быть вызваны требованиями национального проекта «Здравоохранение», который, в том числе, ставит задачу улучшения качества рациона россиян. Минсельхоз в нем участвует в качестве соисполнителя вместе с Минздравом. Одной из задач этого нацпроекта ставится как раз снижение употребления растительных жиров как носителей вредного холестерина.
Так или иначе, но власти России солидаризовались с призывами ВОЗ полностью избавить человечество от употребления искусственных трансжиров и пищевых заменителей, которые считаются причиной онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Сделать это ВОЗ призывает к 2023 году.