Выручка музеев и галерей Москвы выросла на майских праздниках на 74,9%

На майских праздниках среднесуточная выручка московских музеев и галерей выросла на 74,9% по сравнению с апрелем текущего года, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Он уточнил, что общая сумма выручки составила 29,1 млн рублей.

«Спрос на экскурсии вырос в 2,1 раза, среднесуточная выручка экскурсионных бюро за 1-10 мая достигла 1,8 млн рублей. Средняя дневная выручка парков отдыха и тематических парков в нерабочие майские дни составила 52,5 млн», - прокомментировал чиновник.

В самые популярные направления на майских праздниках вошли московские зоопарки и океанариумы. Их выручка за десять праздничных дней составила 15,3 млн рублей. Показатель в 2,5 раза превзошел средний показатель апреля, уточнили в пресс-службе Ефимова, ссылаясь на Аналитический центр Москвы.

Также за праздники выросла выручка хозяйственных и мебельных магазинов, поскольку в нерабочие дни многие москвичи занялись ремонтом и обустройством жилья, поделился мнением глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов. Он уточнил, что за «указанный период мебельные магазины увеличили дневную выручку на 12% - до 493,1 млн рублей, магазины штор - на 8,1% - 31,3 млн рублей, розничная торговля мебельной фурнитурой выросла на 14% - до 46 млн рублей».

