Россия нацелилась на мировое лидерство в производстве золота

Смена лидера в секторе золотодобычи произойдет на фоне снижения Китаем добычи полезных ископаемых. Россия же, как пишут авторы аналитической записки S&P Global, добычу наращивает.

В позапрошлом году Россия вышла на второе место по добыче золота. За два последних десятилетия добыча драгоценного металла в РФ выросла втрое. В «Институте геотехнологий» (Россия) считают, что в прошлом году наша страна добыла 331 тонну желтого металла, что составляет 9% мировой добычи. В КНР же в 2020 г. добыча его сократилась на 3,8% до 368 тонн. При сохранении прошлогодних темпов и тенденций Россия может стать мировым лидером по добыче золота уже в текущем десятилетии.

Статья по теме: Сюжет дня: акции золотодобытчиков в тренде

Темпы роста добычи российских золотодобытчиков впечатляют. В 2010-19 годах объем добычи рос в среднем на 5,5% в год, тогда как мировая добыча золота в минувшем десятилетии увеличивалась в среднем лишь на 3%, обращает внимание S&P Global.

В 2020 году Россия добыла драгоценного металла на 0,6% больше, чем в 2019-м. Добыча же золота в масштабах всей планеты в прошлом году сократилась на 5%.

В краткосрочной перспективе, считают аналитики «Института геотехнлогий», добыча золота в России продолжит расти на 0-2%. К 2025 году темпы роста добычи могут вырасти благодаря расширению уже работающих рудников и запуску новых крупных производств.

Статья по теме: Золото – актив, который рано сбрасывать со счетов

«Ряд источников прогнозирует, что добыча золота в России достигнет к 2030 году 427-482 тонн,- сообщают экономисты S&P Global.- Однако аналитики «Института геотехнологий» выполнили расчеты, показывающие, что через десять лет российские золотодобытчики будут добывать 550-600 тонн в год».

Три из первой десятки главных золотодобывающих компаний планеты находятся в России. Кроме этого, уникальная и очень значительная доля россыпного золота обеспечивает России рост как объемов добычи драгоценного металла, так и инвестиций в золотодобывающий сектор.

«Свыше 70% российского золота добывается из рудных и россыпных месторождений золота, - пишут аналитики «Института геотехнологий».- Месторождения полиметаллических руд (медно-колчеданные, медно-никелевые руды и т.д.) дают еще около 12% попутно добываемого золота. В последние несколько лет ряд крупных производителей попутного золота вошел в число крупнейших золотодобывающих компаний страны».

Российский рынок золота также отличается очень высокой устойчивостью к любым колебаниям цен на золото благодаря низкой себестоимости добычи и остальных операций.

«Потенциальное снижение мировых цен на золото окажет не очень сильное влияние на крупнейших золотопроизводителей России благодаря их относительно низким операционным расходам,- подчеркивает S&P Global.- Они скорее нарастят добычу, чем сократят ее».

Прим. В материале были внесены исправления в 8 абзаце: уточнена и дополнена цитата.