Акции дня: бумаги ГК «Пик» просели из-за дивидендного гэпа

Хуже рынка торговались акции строительной компании «Пик» по итогам торговой сессии на Мосбирже в пятницу, 14 мая. За сессию бумаги подешевели на -4,89% до 978,6 рублей за акцию.

В понедельник, 17 мая состоится закрытие дивидендного реестра с правом на выплаты по итогам 2020 года в размере 22,51 руб. на одну обыкновенную акцию. В четверг, 13 мая у трейдеров был последний шанс купить акции с «дивами», в пятницу акции торговались уже без дивидендов. Также за первый квартал 2021 года совет директоров утвердил выплаты в размере 22,92 рубля на акцию. Всего на «дивы» акционерам компания направит 30 млрд рублей.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +0,01% до 3637,6 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,13% до 1548,93 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:24 мск составила 68,46 долларов за баррель (+2,1%). Российская валюта укреплялась – 74 рублей за доллар.