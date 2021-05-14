Дефицит чипов обойдется мировому автопрому в 110 млрд долларов

Главный враг автопроизводителей в 2020-21 годах не пандемия, а дефицит чипов. Согласно прогнозу консалтинговой компании AlixPartners нехватка крошечных электронных устройств, без которых не обходится ни один современный автомобиль, будет стоить автопроизводителям в этом году 110 млрд долларов упущенного дохода. Это на 81,5% больше прогноза (60,6 млрд долларов), сделанного нью-йоркскими аналитиками в конце января.

Марк Уэйкфилд из AlixPartners объяснил столь значительное изменение прогноза всего за три месяца рядом причин, среди которых, например, пожар на крупном заводе по изготовлению чипов в Токио и вызванные погодой проблемы в цепочках поставках в глобальном автопроме.

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«Спровоцированный пандемией дефицит чипов был усилен событиями, которые в обычных условиях для автопрома являются малозаметными «кочками». Например, пожаром на крупном заводе по их производству, плохой погодой в Техасе и засухой на Тайване,- объяснил Уэйкфилд в пресс-релизе.- Однако сейчас все эти события оказались крайне важными для автоиндустрии…»

Согласно прогнозу AlixPartners дефицит полупроводников обойдется мировому автопрому в этом году в 3,9 млн несобранных автомобилей. В январском прогнозе содержались не такие высокие цифры – 2,2 млн автомобилей, которые в 2021 году недополучат автолюбители из-за нехватки чипов.

Дефицит полупроводников заставил администрацию Байдена пересмотреть цепочки поставок и всерьез заняться проблемой. Около 50 млрд долларов из двухтриллионной программы помощи американской экономике достанутся полупроводниковой отрасли. Президент Байден призвал в апреле руководителей американских компаний, изготавливающих чипы, превратить США в мирового лидера по их производству.

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Сделать это будет, однако, нелегко, потому что, по данным Ассоциации полупроводниковой промышленности, ок. 75% производства чипов сосредоточено в Восточной Азии. На полупроводниковом рынке сейчас доминируют тайванская компания TSMC и южнокорейский Samsung.

Ford Motor, General Motors и другие американские автопроизводители потеряют из-за нехватки чипов миллиарды долларов. В Ford, например, убытки из-за полупроводников в 2021 г. оценили в 2,5 миллиарда, а в GM – в 1,5-2 млрд долларов.

Без полупроводников сейчас невозможно собрать автомобиль. В среднем их в современном авто до 1400, по словам Дэна Херша из AlixPartners. Поэтому их дефицит так сильно ударил по автопрому.

AlixPartners ожидает пик проблем с нехваткой чипов во втором квартале. Во второй половине года ситуация, по мнению аналитиков, должна начать постепенно улучшаться.

В 2022 году автопроизводители должны вернуться к более-менее привычному режиму работы, но это не значит, что о проблеме с полупроводниками можно будет спокойно забыть.

Глава Cisco Чак Роббинс полагает, что дефицит чипов закончится не раньше ноября 2021 года. Однако далеко не все эксперты настроены так же оптимистично, как Херш и Роббинс. Президент IBM Джим Уайтхэрст, например, считает, что дефицит полупроводников может продлиться два года. Он заявил BBC, что ситуация, возможно, выправится только через несколько лет, а не к концу текущего года.

Главные проблемы полупроводниковой отрасли следует искать в самом основании сектора. Они связаны с полупроводниковыми пластинами. Сам же дефицит начался в самом начале 2020 года, когда пандемия привела к закрытию десятков автозаводов. По мере их закрытия производители и поставщики чипов и полупроводниковых пластин начали перенаправлять потоки в другие секторы, на которых работа на дому отразилась не так сильно, как на автопроме. Например, в производство электронных товаров.

Сектор бытовой техники, спрос на продукцию которого во время локдаунов резко вырос, легко «переварил» приток чипов от автопрома и еще больше усилил кризис для автопроизводителей.