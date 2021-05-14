Диетологи назвали три продукта, подрывающие здоровье

Команда диетологов рассказала, от каких продуктов лучше отказаться, если вы хотите сохранить здоровье, пишет medikforum.ru.

На первое место данного топ-3 врачи поставили хлопья быстрого приготовления. По словам диетолога Алисии Галвин, в большинстве таких продуктов присутствует сахар, искусственные подсластители и красители, что создает риск развития диабета и приобретения ненужных килограмм.

«Обычная порция может содержать до 12 граммов сахара, что составляет примерно одну столовую ложку сахарного песка», - отмечает Галвин. Тем, кто не может отказаться от данного продукта, она советует прочитать этикетку, прежде чем покупать большую коробку и убедиться, что содержание сахара там минимально.

На втором месте находятся фруктовые соки и смузи в бутылках. Врачи уверяют, что данные напитки, могут быть столь же вредными, как и газированные напитки из-за связи между употреблением сладких напитков и риском сердечно-сосудистых заболеваний, повышающих вероятность сердечного приступа и инсульта, рассказала диетолог Диана Гариглио-Клелланд.

Замыкает тройку вредных для здоровья продуктов мясо, приготовленное на гриле при высокой температуре. Такое блюдо может быть источником полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) и гетероциклических аминов (ГКА), которые считаются потенциальными канцерогенами, рассказала диетолог Холли Кламер.

Ранее медики предостерегли желающих избавиться от лишних килограммов при помощи голодных диет, от негативных последствий такого режима питания. Диетологи советую уменьшить порцию и увеличить физическую активность для снижения веса.

