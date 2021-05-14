Доктор Мясников заявил о третьей волне коронавируса в России

Известный врач и телеведущий Александр Мясников заявил о начале в России третьей волне коронавируса.

По словам специалиста, это объясняется тем, что пандемия COVID-19 развивается волнообразно. Как пояснил он, примерно три месяца заболеваемость идёт вверх, потом выходит на плато, более-менее три спокойных месяца, потом опять три месяца роста заболеваемости, и так по всем странам.

При этом доктор Мясников подчеркнул, что это происходит не синхронно, поэтому график отличается в зависимости от региона и страны, передаёт РИА Новости.

Врач также считает, что начавшееся три месяца назад снижение заболеваемости было ожидаемым, как и то, что количество новых случаев не достигло нуля, а лишь опустилось на определенный уровень.

«Всё это было предсказуемо. Поэтом и нынешний рост – тоже можно было ожидать. Мы понимали, что где-то в мае начнется очередная волна коронавируса. И вот она начинается. Думаю, что она продлится ещё около трех месяцев, потом будет спад, а осенью – новая волна», – предположил он.

Мясников при этом считает, что бороться с коронавирусом можно и нужно. А помимо соблюдения средств индивидуальной профилактики, необходимо вакцинироваться. В качестве примере специалист привёл другие страны, где очень строго соблюдают меры предосторожности — носят маски, респираторы, перчатки, вводят локдауны.

«Их это не спасло, цифры смертности и заболеваемости там слишком высоки. Реально надеяться можно только на вакцинацию», – резюмировал доктор.

Ранее сообщалось, что Владислав Жемчугов – доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям – прокомментировал данные оперативного штаба по суточному приросту заболевших коронавирусом в Москве, который сегодня оказался максимальным с 17 января 2021 года.

По его мнению, это может быть связано увеличением количества проведенных ПЦР-тестов после майских праздников, а также с возвращением граждан из-за границы. При этом специалист убеждён, что предпринятые в майские праздники меры сработали, а без них заболевших COVID-19 было бы сейчас значительно больше.

Напомним, 14 июня в России выявили максимальное за почти восемь недель количество новых заболевших коронавирусом – 9462. В Москве же суточный прирост составил 3 818 человек, что стало максимумом с 17 января.

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