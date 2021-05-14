Эксперт: «Роснефть» не сокращает стратегические инвестиции в отличие от ряда мейджоров

С начала года акции «Роснефти» выросли более чем на 26%. Западные и российские инвестиционные банки повышают целевые цены и рекомендации по бумагам Роснефти, а недавно агентство Moody’s подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне суверенного, сообщил Expert.ru Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. обнародованные сегодня операционные и финансовые результаты дают серьёзные основания для дальнейшего оптимизма, считает эксперт. Показатели чистой прибыли и EBITDA, наиболее важные финансовые метрики для инвесторов, превысили консенсус-прогноз аналитиков, чему способствовал как рост цен на нефть, так и осуществлённое компанией снижение административных и общехозяйственных расходов и в целом строгий контроль над издержками.

Операционные показатели стабильны (суточная добыча выросла на 1% по сравнению с предыдущим кварталом), растут объёмы эксплуатационного бурения. Капитальные затраты Роснефти в первом квартале составили 225 млрд руб, что на 21, 6% выше чем в первом квартале прошлого года, компания активно финансирует стратегические проекты, включая гигантский «Восток Ойл». При том, что в мире скорее обратная ситуация, глобальные мейджоры сокращают инвестиции и выходят из многих проектов, что чревато дефицитом нефти на мировом ранке в обозримой перспективе. Тем самым Роснефть сможет получить дополнительные выгоды от своих проектов вследствие изменившейся в лучшую сторону конъюнктуры.

Несмотря на рост капвложений, свободные денежный поток Роснефти остаётся положительным, а его доходность на уровне 6,5% превосходит показатели многих мировых мейджоров, отмечает Сергей Суверов.

В отчётном периоде величина финансового долга и торговых обязательств сократилась на 4,6 млрд долл, по мнению аналитиков Moody’s долговая нагрузка Роснефти снизится к концу 2021 года более чем на 40%, уже сейчас отношение чистого долга к EBITDA находится на комфортном для кредиторов уровне 2,2. Сочетание прогрессивной дивидендной политики (Роснефть одна из первых госкомпаний, которая начала выплачивать 50% чистой прибыли по МСФО в качестве дивидендов), стратегических перспективных инвестпроектов и хороших текущих операционных и финансовых результатов дают основания рассчитывать на дальнейший рост капитализации Роснефти. Дополнительный, но не последний аргумент для дальнейшего роста стоимости Роснефти - зелёная повестка компании, следование передовым стандартам ESG, причём по этому вопросу Роснефть активно сотрудничает со своим стратегическим акционером - BP. Новые проекты во многом опираются на возобновляемые источники энергии, а топливо преимущественно будет производиться с улучшенными экологическими характеристиками.