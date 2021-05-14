Экспорт здорового питания предприятий Москвы вырос на 13,5% – заммэра Ефимов

Экспорт продукции для здорового питания предприятий Москвы в 2020 году увеличился на 13,5% в денежном выражении по сравнению с показателем годом ранее. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Экспорт здорового питания в прошлом году составил 154,21 млн долларов, или 183,54 тыс. тонн. По сравнению с 2019 годом Москва увеличила экспорт на 13,5% в денежном и на 40,9% в натуральном выражении. На долю столицы приходится 12% общероссийского экспорта здорового питания», - сказал он.

По данным центра поддержки и развития экспорта «Моспром», в 2020 году московские товары здорового питания были отправлены в 81 страну. Основными странами-покупателями московской продукции стали республика Беларусь, Казахстан, Турция, Азербайджан и Узбекистан. А среди популярных московских товаров на зарубежных рынках находятся: пищевые добавки (56,21 млн долларов), мюсли (7,64 млн долларов), готовые ореховые смеси (3,15 млн долларов) и фруктовые соки (2,80 млн долларов).

«Также к популярной продукции относятся пшеничные отруби - их было отправлено за рубеж в объеме 125,11 тыс. тонн на сумму 18,86 млн долларов. Количество покупателей этой продукции оказались ограничены - всего 8 рынков сбыта, но географическая структура достаточна сконцентрирована. Почти весь экспорт приходится на Турцию (18,68 млн долларов)», - отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Всего к мировым покупателям пшеничных отрубей эксперты относят Турцию, Вьетнам, Германию, Нидерланды, Марокко, Ирландию и Малайзию.

«По направлениям развития столичного экспорта пшеничных отрубей Турция останется в рейтинге лидеров. Также возможными направлениями развития являются Монголия и Индия. Это объясняется наличием ограниченного числа нетарифных барьеров для российских экспортеров. Более того, рынок Малайзии обладает преимущественными направлениями развития столичного экспорта», - рассказала генеральный директор центра «Моспром» Наталья Шувалова.