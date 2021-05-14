Если к вечеру четверга, 13 мая 2021 года, курс рубля вырос по отношению к американской валюте на 57 копеек, до 74,06 рубля, а к евро — на 74 копейки, до 89,39 рубля, то около полудня в пятницу рубль торговался уже у отметки 73,9 за доллар, и после ослабления с утра к евро до 89,75 начал как будто укрепляться (89,67).

Накануне повышению курса рубля не мешала даже дешевеющая нефть, когда стоимость барреля сорта Brent опустилась 3,8%, до 66,7 доллара. С утра она продолжила было падение, но после 11 часов начал укрепляться.

Расхождение динамики рубля и нефти по состоянию на 13 марта агентство «Прайм» объяснило продажами валюты экспортерами в рамках майского налогового периода. Также на рынок, чутко ловящий дуновения политического ветра, позитивно повлияло появление информации о все большей вероятности летней встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Но у оптимизма в отношении рубля, а также и куда более широкого круга инструментов появился, кажется, и вполне материальный повод.

Ситуация на финансовых площадках за прошедшую ночь резко изменилась, отмечает старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман. Еще вчера на рынках прослеживался переход в режим «risk off» из-за инфляционных страхов, которые вызвала шокирующая статистика по годовой инфляции в США за апрель: скачок с 2,6% сразу до 4,2%, самого высокого значения с октября 2008 года.

Так что фондовые индексы снижались всю неделю, констатирует он, теряя в моменте до 5%, укреплялся американский доллар, сигнализируя об уходе инвесторов «в защиту», и даже нефть, которая практически всю неделю держалась в диапазоне 68,00-70,00 долларов за баррель Brent в среду, 12 мая, перешла к понижательной динамике, и к утру пятницы, 14 мая, провалилась ниже 67,00 долларов.

Однако вечером в четверг, 13 мая, падение начало замедляться, говорит аналитик, и уже сегодня утром мы наблюдаем рост фондовых индексов, который в моменте достиг 2,5%, и ослабление американского доллара, что говорит о некотором снижении уровня опасений.

Причиной для столь радикальной смены настроений в ночь с четверга на пятницу, стало конечно же не исчезновение инфляционной угрозы, эта тема наверняка продолжит пугать инвесторов в ближайшие месяцы, а действия ФРС. На рынке, говорит аналитик, появилась информация о том, что за последние несколько дней американский регулятор по запросу финансовых компаний экстренно предоставил им 400 млрд долларов в виде обратного репо под нулевую ставку, чем, вероятно, и вызвал отскок на рынках.

Теперь инвесторы ломают голову, является ли вчерашний отскок, так называемым «отскоком дохлой кошки» за которым, падение фондовых индексов должно продолжиться. Или вливаний ФРС, в комплексе с упрямым отрицанием устойчивости повышенной инфляции будет достаточно для того, чтобы вернуть американский фондовый рынок, а за ним и другие к историческим максимумам.

В разрезе этой ситуации сегодняшние перспективы российских фондовых индексов и рубля выглядят относительно неплохо, прогнозирует Александр Розман. Сложно сказать, сможет ли российский рынок игнорировать негативную динамику цен на нефть, которые потеряли за последние два дня более 3%, но по крайне мере, без новой волны распродаж на американском рынке, и российские индексы и рубль сохранят стабильность.

Для российской валюты сегодня очень важным представляется уровень сопротивления 73,80-74,00 за американский доллар. Именно он разделяет возможность укрепления рубля до 73,00 за доллар США и достаточно сильного снижения к 75,40. Пока баланс рисков все же в пользу российской валюты, поэтому вариант с укреплением, сегодня немного более вероятен, считает аналитик.

На более среднесрочном горизонте, до конца мая, по его мнению, риски ослабления российской валюты выше. Поддерживать рубль в этот период, будет конвертация валютной выручки российскими экспортно-сырьевыми компаниями для уплаты налогов, пик выплат придется на 25 мая. «В остальном мы видим риски более глубокой коррекции как на нефтяном рынке, так и на фондовых площадках, что будет оказывать поддержку американскому доллару и провоцировать отток капитала с развивающихся рынков. Таким образом, к концу мая, рубль может снизиться в диапазон 75,50-76,50 по отношению к американскому доллару и 90,00-91,00 к евро», — говорит Александр Розман.

Для снижения в некоторой перспективе рубля есть и другие предпосылки. Что касается нефти, что сейчас рубль коррелирует с ней очень слабо, указывает главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Причина кроется в том, что с удорожанием нефти трейдеры ждут повышения покупок валюты на внутреннем рынке в Фонд национального благосостояния, что не только нивелирует рост притока валюты в страну, но и создает дополнительную нагрузку на рубль.

Связано это с тем, объясняет аналитик, что сильно дорожают остальные сырьевые активы, а вслед за ними зарубежные комплектующие и полуфабрикаты, необходимые отечественному товаропроизводителю. Таким образом, складывается ситуация, что доходы от повышения стоимости нефти изымаются, а спрос на валюту растет из-за роста цен на импорт. В такой ситуации рубль обречен на плавное снижение.

На ближайшие дни зоной равновесия для пары доллар-рубль мы видим диапазон 74-75, ожидает Антонов. Не исключено, говорит он, что май пара закончит ближе к верхней границе указанного коридора, если не произойдет никаких политических потрясений. В начале-середине лета рублю окажет поддержку увеличенная конвертация валюты экспортерами для выплаты дивидендов, но среднесрочной негативной картины для рубля это не изменит.

Геополитическая напряженность вокруг России снизилась, и это первый фактор, который оказывает поддержку стабилизации и росту курса рубля, указывает, в свою очередь, руководитель представительства инвестиционного Фонда ANIF в России Сергей Григорян. В конце апреля ЦБ в очередной раз поднял ключевую ставку до 5%. Это также поддерживает российскую национальную валюту. Основными факторами, влияющими на рубль в последние месяцы, была не экономика, а политика, считает он, поэтому, как только напряженность спала рубль начал укрепляться по отношению к доллару и евро. Российская валюта в принципе недооценена и имеет потенциал к росту в диапазоне 10%.

Как предполагает эксперт, этот потенциал мы увидим летом этого года. «Если Европа и большинство туристических стран по-прежнему будут оставаться закрытыми для российских путешественников, вполне вероятно мы увидим российскую национальную валюту на отметке 70-72 рубля за доллар.