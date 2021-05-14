Reuters: Через 10-15 лет Европа откажется от газа

Европейских потребителей ожидают очень большие счета за электроэнергию, если континент не выполнит задачи по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу. У новых электростанций, работающих на газе, наверняка возникнут проблемы с финансированием. Коммунальные предприятия Европы уже сталкиваются с проблемами поставок энергии по мере отказа от использования угля и атомной энергии, а также из-за устаревшей инфраструктуры.

Природный газ необходим для декарбонизации европейской экономики. Однако зацикленность Европы на борьбе с изменениями климата и стремление к скорейшему переходу к «чистой» энергетике вызывают сомнения как у инвесторов, так и у политиков. Об этом говорится в аналитическом материале агентства Reuters.

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Стоимость энергии, получаемой из возобновляемых источников, снижается, а потенциал новых технологий (например, водородной) растет. Эти соображения снижают популярность голубого топлива у политиков. При сжигании газа на электростанциях образуется приблизительно вдвое меньше двуокиси углерода, чем при сжигании угля. Так что полностью «чистым» называть газ все же нельзя. Конечно, СО2 можно улавливать при помощи технологии улавливания и хранения углерода (ССS), но такие технологии являются дорогим удовольствием.

К тому же остается серьезная проблема утечек метана из газовой инфраструктуры, которая может свести на нет все плюсы перехода с угля на газ.

Вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс рассказал на энергетической конференции в марте, что к 2050 году газ будет использоваться в Европе «чисто символически». Согласно прогнозу Международного энергетического агентства (IEA) в 2030 году потребность Европы в газе снизится на 8% по сравнению с 2019 г.

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На пяти крупнейших европейских энергетических рынках: в Великобритании, Франция, Германии, Италия и Испания объявлено о новых газовых проектах суммарной мощностью, по данным S&P Global Market Intelligence, свыше 60 Гвт. Однако едва ли они будут все построены.

Согласно исследованию Global Energy Monitor, строительство всей запланированной газовой инфраструктуры создаст риск появления неокупаемых активов на 87 млрд евро (105 млрд долларов). В прошлом году были заморожены или отменены по причине трудностей с финансированием газовые проекты стоимостью порядка 30 млрд евро.

Ожидается, что стоимость энергии из возобновляемых источников энергии продолжит снижаться. С другой стороны, владельцы газовых электростанций уязвимы перед рекордными ценами углерода в Европе, перевалившими 50 евро за тонну.

Если регуляторы потребуют установки CCS, то цена киловатта электроэнергии на континенте поднимется на несколько евроцентов.

Добыча газа остается быстрым и эффективным способом получить новые мощности для выполнения поставленных задач. Коммунальные предприятия, однако, предпочитают не делать ставку на газ. Правительства ряда европейских стран планируют импортировать больше энергии и сжиженного природного газа, а также увеличить премии операторам за то, чтобы они 24 часа в сутки держали наготове газовые электростанции. Это тоже приведет к росту счетов за электроэнергию для потребителей.

По данным Оксфордского института энергетических исследований, Китай может добавить к 2025 году 40-50 Гвт электроэнергии, произведенной в результате сжигания газа, и довести ее до 140-150 Гвт. Это в полтора раза больше, чем сейчас.

Но в Европе, где добычу угля уже сейчас трудно финансировать, кредитные организации и власти уже ужесточили требования для финансирования газовых проектов.

Крупнейший на континенте кредитор – Европейский инвестиционный банк (EIB) уже перестроил свою кредитную политику, чтобы со следующего года в целом исключить из портфеля финансирование строительства новой газовой инфраструктуры.

«Мягко говоря, газу приходит конец…,- заявил в январе президент EIB Вернер Хойер.- Без окончания использования ископаемых видов топлива мы не сможем выполнить поставленные задачи по климату».

Еврокомиссия уже обнародовала проект мер по ограничению финансирования газовых проектов, потому что они представляют угрозу выполнения поставленных задач по климату.

До конца года в Брюсселе должно быть принято решение, как классифицировать электростанции, работающие на газе. Если они будут оборудованы CCS и отнесены к «зеленым», то проблем с финансированием у них возникнуть не должно.

Но даже при таком благоприятном сценарии, считает агентство Reuters, конец газовой эры в Европе не за горами. Так, директор отдела исследований консалтинговой компании Wood Mackenzie Мюррей Дуглас считает, что у газа осталось еще максимум 10-15 лет, пока будет длиться переходный период.