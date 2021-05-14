Глава Минэнерго рассказал, когда достроят «Северный поток – 2»

Николай Шульгинов – глава Минэнерго РФ – рассказал, когда будет достроен газопровод «Северный поток – 2». По словам чиновника, это будет сделано в этом году. Об этом он заявил в интервью журналу «Энергетическая политика».

При этом Шульгинов подчеркнул, что Европа в существенной части заинтересована в газопроводе. Он напомнил, что российский лидер Владимир Путин в послании Федеральному собранию отмечал, что «Северный поток – 2» чисто экономический проект, который не имеет ничего общего с политической конъюнктурой.

«Кроме того, строительство находится на завершающем этапе, и недавно вице-премьер Александр Новак также в очередной раз говорил, что газопровод будет обязательно достроен в этом году», – резюмировал глава Минэнерго России.

Ранее сообщалось, что Манфред Вебер – глава крупнейшей в Европарламенте фракции «Европейской народной партии» – предложил ЕС использовать газопровод «Северный поток – 2» в качестве инструмента политического давления против России.

В интервью изданию Spiegel он заявил, что этот проект «не в европейских интересах». По мнению, политика так как Берлин не намерен останавливать строительство «Северного потока – 2», Брюсселю необходимо использовать его «в качестве рычага во внешней политике».

Напомним, «Северный поток – 2» – газопровод мощностью 55 млрд куб. м газа в год, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход стран Балтии и Польши. Объем инвестиций в проект оценивается примерно в 8,5 млрд. долл. Оператором газопровода выступает принадлежащий «Газпрому» Nord Stream 2 AG.

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