Компания Coinbase получила рекордную прибыль в I квартале

Оператор крупнейшей в США криптовалютной биржи компания Coinbase Global Inc, получила рекордную чистую прибыль и выручку в первом квартале текущего года, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на письмо к акционерам компании.

Уточняется, что чистая прибыль составила $771 млн по сравнению с $32 млн за период годичной давностью. Прибыль в расчете на акцию достигла $3,05. Эксперты ранее прогнозировали стоимость бумаги на уровне $3,07.

Квартальная выручка Coinbase также продемонстрировала рекордные прирост, - почти в три раза, до $1,8 млрд с $585 млн. Для этого показателя консенсус-прогноз аналитиков составлял $1,814 млрд, что практически совпадает с предварительными данными, опубликованными компанией в начале апреля, когда компания только собиралась размещать свои акции на бирже Nasdaq.

Столь резкий рост доходности Coinbase обусловлен взрывным ростом курса биткойна и других криптовалют. По данным на конец первого квартала биткойн стоил $59 тысяч, при этом 14 апреля, в день размещения акций Coinbase, его стоимость росла до $64 802. Также возросло количество авторизованных пользователей Coinbase, - 56 млн по данным на конец апреля текущего года по сравнению с 34 млн годом ранее.

