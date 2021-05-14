Курс доллара: предпосылок для дальнейшего укрепления рубля нет

В четверг рубль несмотря на дешевеющее «чёрное золото» сумел скорректироваться к доллару после просадки в среду. Этому не смогли помешать не только снижающиеся цены на нефть, но и падение глобальных фондовых индексов, а также нестабильные курсы валют некоторых «развивающихся» стран.

Пара доллар-рубль начала вчерашние торги на отметке в 74,59, а пара евро-рубль - на уровне 90,22. Однако вечером к закрытию основной сессии на Московской бирже курс доллар составлял уже 74,09 руб., потеряв за 24 часа 54 коп. Евро, по данным на 19:00 мск, также заметно подешевел – единая валюта ЕС торговалась по 89,42 руб. (-70,75 коп.).

Таким образом, рубль ближе к вечеру ускорил рост к основным резервным мировым валютам на фоне ожидания скорой встречи президента России Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена.

При этом, глобальные игроки активизировали покупки в рублёвых активах после того, как глава американского Минэнерго Дженнифер Грэнхолм заявила, что власти США подтвердили отсутствие прямой связи хакеров, которые атаковали компанию Colonial Pipeline, с Россией.

Кроме того, инвесторы позитивно отреагировали на слова руководителя президентской пресс-службы Дмитрий Пескова, что наша страна не планировала и не планирует интегрировать Донбасс, как об этом в среду сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на распространенный между членами Евросоюза документ.

При этом в четверг хватало и негативных для рубля факторов, на которые обычно очень остро реагирует национальная валюта. Однако на этот раз она их фактически проигнорировала.

Мнения и прогнозы экспертов по курсу рубля

Об этом, в частности, заявил Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций», который при этом подчеркнул, что ускорение инфляции на фоне удивительной статистики американского рынка труда создаёт неопределенность в дальнейшей монетарной политике регулятора США.

С одной стороны, как отметил он, экономика по-прежнему требует мягкой денежно-кредитной политики, так как без этого она не сможет сохранить устойчивый рост. С другой же, дальнейшее ускорение инфляции уже начнёт напрямую угрожать экономической стабильности, вынуждая американский центробанк принимать решения о повышении процентной ставки.

«Если же вернуться к курсу рубля, то его ближайшей целью в паре с долларом может выступить уровень ниже 74,00. В паре евро-рубль поддержка находится возле 89,26», – сказал Бабин.

В свою очередь Андрей Кочетков из «Открытие брокер» отметил, что в четверг рубль смотрелся сильнее большинства своих коллег по сегменту ЕМ, а вчерашнее укрепление, по его мнению, в большей степени связано с политикой, чем с экономикой.

Так, как напомнил он, в среду вечером стало известно о встрече 20 мая в Рейкьявике главы МИД РФ Сергея Лаврова и американского госсекретаря Энтони Блинкена.

«Вероятно, что главы внешнеполитических ведомств будут обсуждать повестку переговоров на высшем уровне. Любые же даже малейшие сигналы ослабления внешнеполитических рисков скажутся на курсе рубля, где геополитическая премия составляет около 15%», – пояснил эксперт.

Кроме того, Кочетков напомнил, что с 11 мая снизилось давление валютных покупок в рамках бюджетного правила до 6,7 млрд руб. в день с 8,4 млрд руб. в предыдущий период.

В макроэкономическом плане, как считает он, у нацвалюты также есть вполне неплохие перспективы.

«В Центробанке ждут роста ВВП ближе к 4% в текущем году. Еврокомиссия также повысила свой прогноз по росту экономики РФ до 2,7% с прежних 2,0%», — добавил эксперт.

Учитывая всё вышесказанное, рубль в паре с долларом будет находиться в переделах 74,0-74,60, а в паре с евро - в диапазоне 89,40-90,10.

Прогноз экспертов по курсу валют. Предпосылок для дальнейшего укрепления рубля нет

Между тем в банке «Санкт-Петербург» считают, что сейчас никаких предпосылок для дальнейшего укрепления рубля и движения его в паре с долларом ниже отметки 74,00 нет.

При этом эксперты этой кредитной организации напомнили, что после публикации данных по инфляции в США американская валюта значительно укрепилась. Рублю же пришлось нелегко. Так, в среду он закрылся в минусе, а вчера хоть и смог укрепиться, но всё равно продолжает находиться выше отметки в 74,00.

«Если же говорить о всех валютах сегмента EM, то в четверг они торговались разнонаправленно. Рубль, например, смог скорректироваться. Поддержку ему по-прежнему оказывает очень спокойный для нашей валюты геополитический фон», – отметили они.

Поэтому, по их мнению, сегодня, а также в начале следующей недели курсовая динамика будет во многом зависеть от интереса глобальных игроков к рисковым активам.

«Мы ожидаем частичного восстановления спроса на весь риск, который, конечно позволит рублю в паре с долларом ещё немного прибавить, но для более заметного укрепления и движения его ниже отметки в 74,00 никаких предпосылок пока нет», – заявили аналитики банка «Санкт-Петербург».

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