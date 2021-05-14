Макрон призвал Азербайджан вывести войска с территории Армении

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном выступил за немедленный вывод азербайджанских военных с армянской территории, сообщает «Интерфакс».

«Президент Франции напомнил, что Париж выступает за территориальную целостность Армении. Он заявил о необходимости немедленного вывода азербайджанских военных с армянской территории. Франция выступает за урегулирование напряженной ситуации в регионе через СБ ООН. Это обеспечило бы региональную стабильность и безопасность», – говорится в сообщении Елисейского двореца.

12 мая власти города Горис Сюникской области Армении сообщили о нарушении азербайджанскими военными государственной границы республики. Пашинян заявил, что действия Азербайджана – «это заранее спланированная провокация, у них фальшивые карты, которыми хотят обосновать, что находятся в рамках границ Азербайджана».

Пашинян поручил главам МИД, Минобороны, секретарю Совбеза начать консультации в соответствии со статьей 2 Договора о коллективной безопасности (ДКБ) в связи с вводом вооруженных сил Азербайджана на территорию Армении в Сюникской области.

В пресс-службе ОДКБ заявили, что внимательно следят за ситуацией на армяно-азербайджанской границе и при дальнейшем ее обострении готовы предпринять меры, предусмотренные Договором о коллективной безопасности. В октябре 2020 года генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сообщал, что организация может вмешаться в военный конфликт в Карабахе в случае угрозы суверенитету Армении или прямого военного нападения на нее.

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