Московские предприниматели смогут воспользоваться онлайн-навигатором по мерам поддержки для бизнеса – заммэра Ефимов

На инвестиционном портале Москвы заработал новый сервис - «Навигатор мер поддержки». Он позволяет предпринимателям быстро и удобно узнавать о доступных субсидиях, льготах и грантах, а также нефинансовых мерах поддержки. Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

«Сегодня пользователям Инвестпортала доступно более 100 мер господдержки, включая налоговые льготы, субсидии и гранты. Чтобы предприниматели могли легко ориентироваться в предложенных инструментах, на Инвестпортале запущен новый сервис — «Навигатор мер поддержки». Он не только облегчит пользователям поиск среди федеральных и региональных видов поддержки, но и подберет их максимально точно — с учетом выбранных фильтров, профиля компании, сферы деятельности и других параметров», ― сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Воспользоваться «Навигатором мер поддержки» на инвестиционном портале Москвы могут все, а подать онлайн-заявку на получение мер поддержки ― только зарегистрированные пользователи. При этом регистрация касается получения только тех мер, которые представлены на инвестпортале. В навигаторе также присутствуют меры поддержки, где подача заявки в формате онлайн невозможна или проводится на сайтах других ведомств – в этом случае приведены подробные инструкции, где и как получить услугу.

Для того чтобы узнать о доступных мерах поддержки, на странице сервиса пользователю нужно выбрать параметры. Например, указать сферу деятельности компании (здравоохранение, образование, торговля, транспорт, культура, спорт и другое), уровень предполагаемой поддержки (федеральный или региональный), ее тип (финансовая или нефинансовая помощь). Кроме этого, можно выбрать конкретное направление меры поддержки — аренда, займы, консультации, льготы, субсидии и гранты. Чем подробнее предприниматель укажет все данные, тем более точным будет итоговый список мер поддержки.

«Новый сервис работает по принципу расширенной фильтрации. Система анализирует весь реестр мер поддержки по заданным параметрам и отбирает наиболее адресные предложения. Именно те, которые соответствуют особенностям бизнеса и потребностям конкретного пользователя. Если необходимая услуга оказывается на других ресурсах, то сервис перенаправит пользователя на сайты сторонних ведомств», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

С помощью «Навигатора мер поддержки» представители столичного бизнеса могут узнать, как получить информационно-консультационную и финансовую помощь. Пользоваться сервисом могут и производители, и инвесторы.

Всего на инвестпортале Москвы для пользователей доступны 30 онлайн-сервисов, помогающих вести бизнес в столице. При этом 14 из них заработали в прошлом году.

«Популярность онлайн-инструментов на Инвестпортале подтверждается статистикой: за 2021 год ими воспользовались уже 38 тысяч раз. Портал постоянно пополняется новыми сервисами, среди них ― «Инвестиционный налоговый вычет», который позволяет подать заявку на присвоение специального статуса, необходимого для предоставления этой меры поддержки. Кроме того, недавно стал доступен сервис «Московский инвестор», позволяющий бизнесу в режиме одного окна направлять вопросы и предложения по ведению инвестиционной деятельности в столице и получать ответ в максимально короткие сроки в личном кабинете», ― пояснил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Портал начал работу в феврале 2014 года. Почти за семь лет на сайте зафиксировано более 13 миллионов посещений. Ежедневно на него заходят 8,5 тысячи уникальных пользователей. На портале зарегистрировано более 45 тысяч личных кабинетов инвесторов, которые открывают полный доступ к функционалу ресурса. Только в 2020 году учетные записи создали более 12 тысяч пользователей.