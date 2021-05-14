Нефть дешевеет на возросших опасениях за спрос

Мировые цены на нефть утром 14 мая показывают отрицательную динамику на существующих опасениях за снижение спроса в краткосрочной перспективе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.41 по московскому времени цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставками в июле потеряла 0,4% — до $66,78, июньские фьючерсы на WTI минутами снижались на 0,3%, до $63,63 за баррель.

Стоимость нефти продолжает падать в пятницу после снижения более чем на 3% днем ранее. Участники рынка оценивают риски спроса на нефть в ближайшей перспективе из-за тяжелой эпидемиологической обстановки в некоторых странах Азии и Латинской Америки. Однако аналитики положительно оценивают восстановление спроса, прогнозируя позднее в 2021 году новую волну роста потребления сырья.

«Рост числа заражений в Индии и некоторых частях юго-восточной Азии и Латинской Америки иллюстрирует риск для спроса на нефть. В общем на рынке присутствуют положительные ожидания появления спроса позднее», - отмечает аналитик IHS Markets Виктор Шум. Он прогнозирует рост цен на нефть в текущем году на уровне $65-79.

Давление на котировки нефти также оказывают новости о возобновлении работы крупнейшего оператора трубопроводов в США Colonial Pipeline, который на прошлой неделе подвергся хакерской атаке.

