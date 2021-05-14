«О третьей волне пандемии в России говорить пока рано»

В первые же дни после «длинных» майских праздников в России зафиксирован скачок заболеваемости COVID-19. По данным Оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, наибольший всплеск заражений зафиксирован в Москве, где за минувшие сутки количество ковид-пациентов вплотную приблизилось к 4000 (точное число — 3818) человек, увеличившись, по сравнению с прежним суточным показателем, на 1031 человека (плюс 37%).

Статья по теме: В России за сутки выявлено 9,4 тыс. новых случаев COVID

А всего в России, как сообщал ранее Expert.ru, за сутки c 13 на 14 мая было выявлено 9 462 вновь заболевших коронавирусной инфекцией, при том, что в последнее время число новых случаев COVID-19 в сутки не превышало 7-8 тыс., а на 13 мая число новых заболевших равнялось 8380.

Но, как нетрудно увидеть, почти всю прибавку дала именно столица: по всей России превышение числа заболевших над показателем предыдущих суток составляет 1082.

Разумеется, вопросы, связанные со вспышкой заболеваемости, Expert.ru адресовал в первую очередь именно столичному Департаменту здравоохранения. К сожалению, в ведомстве затруднились дать ответы в оперативном режиме, пообещав ответить на вопросы на следующей неделе.

По сведениям из неофициальных источников в столичных клиниках, наибольшее количество пациентов, у которых диагностирован в последние дни COVID-19, принадлежит к старшей возрастной группе, свыше 60 лет. Об этом сообщили на условиях анонимности в Инфекционной городской клинической больнице №2, одном из основных стационаров, принимающих пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве с самого начала пандемии. По словам сотрудников больницы, доля заболевших среди молодого поколения крайне невелика, не более 1-2 процентов и заболевание у них протекает в нетяжёлой форме.

Как выяснилось, вновь готовятся принимать коронавирусных пациентов некоторые неинфекционные стационары, в начале пандемии перепрофилированные в инфекционный профиль, но затем вернувшие себе прежний статус. По словам сотрудников ГКБ №70, принимавших COVID-19 с марта прошлого года по февраль нынешнего, в ближайшее время данная больница вновь приступит к работе по приёму и лечению заболевших коронавирусом. В 70-ю ГКБ уже доставили и распределили по отделениям дополнительные средства индивидуальной защиты, готовится расширение коечного фонда, в том числе — в составе мобильного госпиталя, развёрнутого на территории больницы в прошлом году.

По словам с сотрудниками ГКБ №40 в Коммунарке, заполненность реанимационного отделения этой больницы находится на сверхвысоком уровне. В настоящий момент в реанимации под пациентов с коронавирусной инфекцией выделено 20 койко-мест, при прежнем количестве в 8 коек. Наблюдается и перегруженность аппаратов ИВЛ. Что касается возрастной категории пациентов, то подавляющее количество их и в этой больнице — люди преклонного и пожилого возраста, от 60 лет и выше.

В находящемся на втором месте по заболеваемости коронавирусом Санкт-Петербурге ситуация с куда более стабильна, и лишь по сравнению с началом мая отмечен некоторый рост: 704 новых случая на 3 мая и 739 — на 14 мая, при том, что днем раньше был 741 случай.

По словам пресс-секретаря Комитета по здравоохранению Ольги Рябининой, рост заболеваемости в городе может быть связан с несколькими причинами. В частности — увеличившимся в последнее время пренебрежением со стороны населения карантинными и санитарными мерами, а именно — масочно-перчаточным режимом и режимом самоизоляции. Однако, как отметила Ольга Рябинина, рост числа заболевших может быть связан, не в последнюю очередь, и с тем, что в период праздников население неохотно обращается в медучреждения, предпочитая дожидаться для этой цели будней. Отсюда — неизбежный рост числа зафиксированных случаев заболевания, возникающий после каждого подобного праздничного перерыва.

Что касается тяжести протекания заболевания, то ухудшения ситуации пока не наблюдается, скорее — наоборот. «Если смотреть статистику, то в марте доля пациентов с тяжёлым течением заболевания COVID-19 в городе составляла 27%, в апреле — 27,7%. В настоящее время подобная доля составляет 23%», — сообщила представитель Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Если число инфицированных коронавирусом и дальше будет расти, то, по словам собеседницы Expert.ru, Санкт-Петербург к этому полностью готов. «В настоящий момент у нас в резерве находится 15% коечного фонда. При необходимости данный показатель возможно увеличить, вернув части стационаров “коронавирусный” профиль. При условии, что в данных больницах сохранились все необходимые лечебные мощности, данный процесс может быть произведён максимально оперативно», — сказала Ольга Рябинина.

После двух столиц в пятерку регионов с наибольшим числом вновь заболевших вошли, по данным на 14 мая, Московская (+648), Ростовская область (+204) и Воронежская область (+127).

«На мой взгляд, о начале третьей волны пандемии в России говорить пока рано, — сказал Expert.ru вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн. — Показатели одного дня ещё не о чём не говорят, подобные “качели” наблюдались, как мы можем вспомнить, и ранее. Необходимо пронаблюдать ситуацию в динамике, хотя бы в течении двух ближайших недель, тогда можно будет сделать определённые выводы». Среди причин всплеска заболеваемости профессор Альштейн назвал ослабление карантинных мероприятий, а также недостаточные, на его взгляд, масштабы вакцинации населения.

На вопрос об опасности появления недавно выявленных в России штаммов коронавируса, называемых «британским» и «индийским», Анатолий Альштейн ответил так: «Безусловно, появление подобных мутаций негативно сказывается на картине заболеваемости, но практика показывает, что существующие на настоящий момент вакцины достаточно успешно справляются и с этим проявлением. В случае достаточного количества вакцинированных граждан появление данных штаммов не сможет, на мой взгляд, ощутимо негативно повлиять на упомянутую картину», — сказал вирусолог.

Он также отметил, что «за прошедшее с начала пандемии время, данный вирус безусловно снизил свою патогенность. Это характерное для любого вируса проявление, характеризующееся повышением его, так сказать, заразности, но снижением летальности. Будучи более “злым” в прошлом году, коронавирус SARS-CoV-2 стал “мягче”, приводя к меньшему количеству смертей. Данное качество вируса позволяет ему выживать более длительное время», — пояснил Анатолий Альштейн.

По-видимому, это качество вируса будет отражаться и на числе заболевших, одновременно оно объясняет отмеченное выше более легкое протекание болезни у новых пациентов.