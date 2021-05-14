Оплата по Face Pay будет запущена на всех станциях метро Москвы

Власти Москвы намерены установить терминалы оплаты за проезд с помощью технологии распознавания лиц на всех станциях метро до конца текущего года, рассказали РИА «Новости» в мэрии, ссылаясь на заммэра города по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

«До конца года мы хотим запустить Face Pay на всех без исключения станциях», — рассказал Ликсутов.

По его словам, технология тестируется на отдельных станциях метро участниками фокус-групп уже несколько месяцев.

«Участвуют наши сотрудники и партнеры сервиса. Они оставили свои биометрические данные, привязали банковскую карту, и при проходе через турникет деньги с карты списываются», - сообщил чиновник.

Он уточнил, что для оплаты проезда пассажиру необходимо остановиться у бокового правого турникета, после того, как система «узнает» его, будет списана плата за проезд с карты «Тройка» или с банковской карты. На всю процедуру уйдет не более полутора секунд, после чего турникет откроется, и пассажир сможет пройти.

Ранее Ликсутов сообщал, что технология Face Pay будет установлена на кассах в метро. Данный вид оплаты не станет обязательным, а будет предложен в качестве дополнительной опции.

