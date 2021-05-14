Пашинян попросил у Путина военную помощь

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о военной помощи, сообщает «Интерфакс».

«Вчера была достигнута договоренность, что сегодня ВС Азербайджана должны покинуть территорию Армении. Эта договоренность выполнена частично, есть территории, которые азербайджанцы покинули. Но, поскольку договоренность не выполнена полностью, сегодня я обратился к президенту России в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1997 года и Договором об армяно-российской группировке войск для предоставления Армении, в том числе, военной помощи», - сказал Пашинян на внеочередном заседании по ситуации на границах Армении.

По словам Пашиняна, представитель 102-ой российской военной базы подключился к переговорам с представителями ВС Азербайджана по ситуации на границах Армении. «Примечательно, что наши карты и карты российской военной базы подтверждают наши утверждения о принадлежности данной территории и приграничных координат», – сказал Пашинян. Он сообщил также, что в пятницу переговоры прекращены, они возобновятся в субботу в 15:00.

Вчера, 14 мая, президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном выступил за немедленный вывод азербайджанских военных с армянской территории.

«Президент Франции напомнил, что Париж выступает за территориальную целостность Армении. Он заявил о необходимости немедленного вывода азербайджанских военных с армянской территории. Франция выступает за урегулирование напряженной ситуации в регионе через СБ ООН. Это обеспечило бы региональную стабильность и безопасность», – говорится в сообщении Елисейского двореца.

12 мая власти города Горис Сюникской области Армении сообщили о нарушении азербайджанскими военными государственной границы республики. Пашинян заявил, что действия Азербайджана – «это заранее спланированная провокация, у них фальшивые карты, которыми хотят обосновать, что находятся в рамках границ Азербайджана».

Пашинян поручил главам МИД, Минобороны, секретарю Совбеза начать консультации в соответствии со статьей 2 Договора о коллективной безопасности (ДКБ) в связи с вводом вооруженных сил Азербайджана на территорию Армении в Сюникской области.

В пресс-службе ОДКБ заявили, что внимательно следят за ситуацией на армяно-азербайджанской границе и при дальнейшем ее обострении готовы предпринять меры, предусмотренные Договором о коллективной безопасности. В октябре 2020 года генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сообщал, что организация может вмешаться в военный конфликт в Карабахе в случае угрозы суверенитету Армении или прямого военного нападения на нее.