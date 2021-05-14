Перспективы сотрудничества обсудили заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов и исполнительный директор Renault Group в России и СНГ Николя Мор

Представители Renault Россия считают, что Москва является надежным партнером для бизнеса. Дальнейшие возможности сотрудничества компании со столичными властями обсудили на встрече заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов с исполнительным директором Renault Group в России и СНГ Николя Мором. Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

«В Москве работают семь крупных и средних автопроизводителей, специализирующихся в том числе на выпуске спецтехники и автокомпонентов. Объем отгруженных товаров собственного производства предприятиями этого сегмента по итогам 2020 превысил 120 млрд рублей. Renault Group, представленная в стране компаниями Renault Россия и АВТОВАЗом, является безусловным лидером отрасли. Так, в 2020 году доля группы на российском рынке, несмотря на COVID-19 и вызванную им экономическую обстановку, составила 30,1%, что на 1,2 пункта выше, чем годом ранее», – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Renault Россия на столичном производстве выпускает четыре модели автомобилей: Renault Arkana, Renault Kaptur, новый Renault Duster и Nissan Terrano. Ежедневно собирается около 400 машин. В 2020 году Московскому заводу Renault исполнилось 15 лет. В декабре 2020 года с конвейера завода сошел 1 500 000 автомобиль.

«Сегодня Москва – это не только один из самых успешно развивающихся мегаполисов мира, но и надежный партнер для бизнеса и инвесторов. Руководство города оказывает бесценную помощь компаниям и промышленным предприятиям в подготовке и реализации масштабных инфраструктурных проектов, создании новых производственных площадок, а также поиске новых возможностей для роста», – сообщил Николя Мор.