Правительство утвердило перечень недружественных стран

Правительство России утвердило перечень недружественных стран, сообщает ТАСС. В перечень недружественных России стран попали США и Чехия.

23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ «О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств». Указ позволяет ограничить или полностью запретить заключение иностранными дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, совершающих недружественные действия в отношении России, трудовых договоров с физическими лицами, находящимися на территории Российской Федерации.

Правительству Российской Федерации поручено определить перечень недружественных иностранных государств, в отношении которых применяются меры воздействия и определить количество физических лиц, с которыми могут быть заключены договоры. Правительство может вносить предложения об изменении мер воздействия, установленных президентским указом, и срока действия таких мер.