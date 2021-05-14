Прибыль «Роснефти» в I кв. составила 149 млрд руб. после убытка в 2020 году

Чистая прибыль «Роснефти» в первом квартале 2021 года составила 149 млрд руб. по сравнению с убытком в 156 млрд руб., который был зафиксирован годом ранее, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу компании.

Аналитики, опрошенные агентством, прогнозировали, что данный показатель достигнет уровня 146 млрд руб. Отмеченное снижение прибыли до 324 млрд руб. по сравнению с IV кварталом 2020 года вызвано эффектом от признания разового дохода от сделки по приобретению активов.

В I квартале «Роснефть» заработала 1,737 трлн руб. благодаря реализации и доходу от ассоциированных организаций, а также совместных предприятий. Стабильное увеличение прибыли компании квартал к кварталу на 14,2% связано по большей мере ростом цен на нефть.

Снижение объемов продаж было компенсировано увеличением цен на нефть в 2021 г. на 23,3% к уровню I кв. прошлого года. Показатель EBITDA составил 445 млрд руб., увеличившись на 22,3% относительно прошлого квартала. Рост, по мнению экспертов, вызван положительной динамикой цен на нефть, а также положительным эффектом «обратного акциза».

