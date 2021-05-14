Прогноз погоды: синоптики предупредили о сложной климатической обстановке в выходные

После холодного и пасмурного начала мая, когда почти вся Русская равнина находилась под влиянием арктических воздушных масс, вторая половина месяца начинается с сильного потепления. Некоторые регионы России уже накрыла аномальные жара, в других – горячий воздух только начинает формировать климатическую обстановку, которая, по прогнозу синоптиков, в предстоящие выходные будет тяжёлой.

Прогноз погоды на выходные на юге России

Так, почти весь юг России окажется под влиянием мощного антициклона. Он сформирует тропические воздушные массы, которые накроют сразу несколько регионов. В частности, очень жарко будет в Ростовской области. В предстоящие выходные здесь местами воздух станет прогреваться до плюс 30-33.

Сложная климатическая обстановка, по прогнозу синоптиков, также ожидается на Кубани. Например, в Краснодаре в субботу обещают плюс 29-30 и яркое солнце, а в воскресенье на градусниках плюс 31-33.

Жарко будет на Ставрополье. Так, в Пятигорске завтра воздух в тени прогреется до плюс 30, а в воскресенье до плюс 32. В соседнем Кисловодске чуть прохладнее – плюс 27-29, но на солнце столбики термометров могут подскакивать выше 35 градусов.

Жара накроет в ближайшие дня также весь Северный Кавказ. Например, в Карачаево-Черкессии в этот уикенд будет плюс 29-31, в Северной Осетии – плюс 30-32, в Ингушетии – плюс 31-33, в Чечне – плюс 32-34.

Чуть более комфортна погода прогнозируется в Крыму, но и здесь установится сухая климатическая обстановка. В субботу и воскресенье на полуострове ожидается плюс 29. Также здесь сохраняется режим чрезвычайной пожарной опасности.

Прогноз погоды на выходные в Москве

Непросто в эти выходные будет жителям столичного региона. Правда, здесь аномальной жары синоптики не обещают. Но при этом в столицу придёт мощный циклон, который принесёт с собой шквалистые ветры, тучи, гром, молнии и дожди.

Как пояснили синоптики, солнечный антициклон, который сейчас раскинул свои владения над Поволжьем, не торопится покидать и центральные регионы страны. Однако с запада его владения начинает теснить уже упомянутый циклонический фронт. Московский регион в предстоящий уикенд останется на границе этого противоборства, что как раз и обусловит сложную климатическую обстановку.

При этом влияние циклонических вихрей уже усилилось. Под их давлением к вечеру пятницу в регионе погода резко испортилась, в некоторых районах города, а также в Подмосковье начался сильный ливень, гремят грозы, при которых ветер усиливается до 20-25 метров в секунду.

Утром в субботу осадки пока не обещают, но будет свежо – плюс 10-12, днём по-прежнему 17-22. В воскресенье погодная ситуация в Москве и области заметно не поменяется. Местами, по прогнозу синоптиков, ожидается дождь. Ночью и утром воздух остынет до плюс 10-15, днём прогреется до плюс 17-20.

Погода в регионах Поволжья. Прогноз на выходные

Аномально тепло сейчас во всех регионах Поволжья. При этом к выходным, по прогнозу синоптиков, здесь установится жара, которая и в разгар календарного лета встречается не так уж и часто. Так, в Самарской области в предстоящий уикенд температурный фон составит плюс 33-35 – и это в тени. В Татарстане солнечно, сухо и плюс 30-32.

Немногим прохладнее, но всё равно очень жарко будет в Чувашии – градусники покажут здесь плюс 29-30. Не добавят свежести и дожди с грозами. Нижегородскую область ливни будут атаковать с сегодняшнего вечера до воскресенья, 16 мая. Градусники покажут при этом плюс 27-28.

Жарко и довольно сухо, как обещают метеорологи, будет в Марий Эл. В субботу, 15 мая и в воскресенье, 16 мая в республике возможны грозы, а столбики термометров поднимутся до плюс 30.

Прогноз погоды на выходные в Приморье

В Приморье, по прогнозу синоптиков, в эти выходные также не всё спокойно с погодой. В субботу, 15 мая климатическую обстановку здесь будет определять обширный гребень антициклона, ядро которого станет смещаться над акваторией Японского моря.

При этом выхолаживание, как предупреждают метеорологи, будет усиливаться после полуночи, из-за чего в горных районах края столбики термометров могут опуститься до 9-14 градусов ниже нуля, на южном побережье ожидает около нуля градусов.

В светлое время суток в континентальных районах Приморья при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 12-15, на побережье завтра прохладнее – всего плюс 5-10.

В воскресенье, 16 мая циклонический фронт выйдет из Амурской области на север Хабаровского края, что позволит Приморью оказаться в теплом секторе воздушных масс. Поэтому днём в континентальных районах края на градусниках будет выше плюс 20. Однако над Японским морем продолжит находиться гребень антициклона, в результате чего по всему региону усилится ветер, пройдут осадки, местами сильные.

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