Россия возобновляет авиасообщение с пятью странами

Россия с 25 мая возобновляет авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

«По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение о возобновлении на взаимной основе с 25 мая 2021 года регулярного международного авиасообщения со следующими государствами: Исландия (Москва - Рейкьявик два раза в неделю); Мальта (Москва - Валлетта два раза в неделю); Мексика (Москва - Канкун три раза в неделю); Португалия (Москва - Лиссабон три раза в неделю); Саудовская Аравия (Москва - Джидда три раза в неделю; Грозный - Джидда один раз в неделю; Махачкала - Джидда один раз в неделю). Кроме того, принято решение об увеличении с 25 мая на взаимной основе количества регулярных рейсов с Южной Кореей (Владивосток - Сеул - три рейса в неделю; из Новосибирска, Хабаровска, Иркутска и Южно-Сахалинска в Сеул - по одному рейсу в неделю), Финляндией (до семи рейсов в неделю по маршрутам Москва - Хельсинки и Санкт-Петербург - Хельсинки), Японией (до семи рейсов в неделю по маршрутам Москва - Токио и Владивосток - Токио, возобновить один рейс в неделю по маршруту Южно-Сахалинск - Токио)», - говорится в сообщении оперштаба.

На данный момент международные рейсы из России возобновлены в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Индию, Казахстан, Вьетнам, Венесуэлу, Грецию, Германию, Сингапур, Сербию, Эфиопию, Катар, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Танзанию, Швейцарию, Шри-Ланку, Узбекистан, Финляндию, Японию, на Мальдивы, Кубу и Сейшелы.