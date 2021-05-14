«Школа «Интеграция XXI век». Юбилейный вечер»

В фойе, перед концертом, состоится благотворительная выставка, творческие мастерские, инсценировки художественных произведений на иностранных языках «Живые картины», музыкальная гостиная. В праздничном концерте выступят известные музыканты - друзья школы, ученики, родители, выпускники, гости праздника: Григорий Гладков, композитор и исполнитель, ансамбль народной музыки им. Дмитрия Покровского, камерный оркестр «Cantus Firmus».

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С 2003 года Школа является учредителем и организатором международного музыкального фестиваля «Мир музыки - Мир ребенка» в г. Москве, а с 2018 года - многожанрового международного фестиваля в г. Задар (Хорватия).

Сегодня Международная школа «Интеграция XXI век» это многоуровневый образовательный комплекс, включающий детский сад, подготовительную группу, начальную, среднюю и старшую школы. Здесь ребёнок может непрерывно обучаться, начиная с 3-х лет и до поступления в вуз. Школа работает в режиме Школы полного дня.

Школа является базовой для Государственного Университета Высшая Школа Экономики и входит в Попечительский совет Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова.

В 2003 году школа получила статус Международного бакалавриата (IB) и свидетельство об авторизации по программе средних лет обучения (МУР). С 2005 года Школа является подготовительным центром для сдачи Кембриджских экзаменов по английскому языку. Здесь изучаются 6 иностранных языков: английский, немецкий, китайский, французский, испанский, итальянский. Обучение в старших классах ведется на английском языке, всем учащимся предоставляется уникальная возможность изучить минимум три иностранных языка. Выпускники свободно владеют английским языком и продолжают обучение в лучших университетах Европы, Азии, Америки, тем самым повышая престиж и значимость российского образования.

По итогам экспертной оценки финансово-экономических показателей «Центра аналитических исследований» Школа вошла в рейтинг надежных партнеров и отнесена к числу рекомендованных. Школа отнесена к Группе AAA - Предприятия наивысшей категории надёжности региона.