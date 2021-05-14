СМИ сообщают, что Трамп намерен в июне возобновить проведение митингов

Экс-президент США Дональд Трамп заявил о намерении в июне возобновить проведение митингов для своих сторонников, сообщает New York Post, ссылаясь на источники в окружении бывшего американского главы.

При этом точная дата и место проведения мероприятий пока не сообщаются. Один из собеседников издания рассказал, что в штабе Трампа сообщили о планах по проведению двух митингов в июне и еще одного незадолго до Дня независимости, который празднуется 4 июля.

Дональд Трамп не выступал на публичных мероприятиях с 6 января текущего года. В тот день сторонники политика разгромили Капитолий США, что на время остановило утверждение победы Джо Байдена.

Трамп проиграл выборы главы США 3 ноября 2020 года кандидату от Демократической партии Джо Байдену. Экс-президент отказывался признавать поражение и принял решение не присутствовать на инаугурации Байдена. Сообщается, что такой инцидент произошел впервые за 150 лет.