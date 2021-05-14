Стало известно, какие продукты максимально подорожали в апреле

В апреле стоимость продуктов в России в общей сложности поднялась на 0,67%, а больше всего за месяц подорожали майонез, сосиски и сардельки, сообщили РИА «Новости» в компании «Эвотор».

«Цены на продукты в апреле выросли на 0,67% по сравнению с мартом и на 4% по сравнению с апрелем прошлого года», - сообщает специалист компании, подтвердивший, что больше всего за месяц подорожали майонез, сосиски и сардельки.

Майонез в среднем поднялся в цене за месяц на 4,6%, за год - на 17%. Цены на сосиски, сардельки и колбаски в апреле по сравнению с мартом выросли на 3%, а за год - на 4%.

На 2% выросла цена на сыр, растительное масло и шоколадные конфеты, а также готовые консервированные блюда. 1% прибавили в стоимости выпечка, сдоба, печенье, крекер, сливочное масло, маргарин.

Эксперты отмечают, что есть и подешевевшие продукты, так, сметана снизилась в цене за апрель на 2%, зефир и пастила - более чем на 1%, полуфабрикаты из мяса - на 0,4%, каши - на 0,3%. Цены на воду, чай, кофе и пряники остались на прежнем уровне.

«Эвотор» отслеживает динамику цен, основываясь на собственном продуктовом индексе. При расчете подорожаний компания использует 187 товарных наименований из 47 ключевых для традиционной торговли продуктовых категорий.

