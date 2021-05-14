«Сюник» пишут, «Москва» в уме

Чья земля

Армения и Азербайджан оказались на грани начала боевых действий. Причиной тому стали действия азербайджанских войск, 12 мая перешедших армяно-азербайджанскую границу и продвинувшихся на три с лишним километра вглубь армянской территории. 13 мая они перешли в наступление и на других участках границы.

По состоянию на 14 июня армянская сторона утверждает, что на ее территории остается более 200 азербайджанских солдат, находящихся на территории армянской Сюникской области. Граница между Арменией и Азербайджаном стала проходить рядом с Сюником в результате перехода осенью 2020 года под контроль Баку семи районов по соглашению о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

По официальной версии Баку, никакого вторжения не было, поскольку все эти земли являются территориями Азербайджана, которые по ошибке находятся в составе Армении. «С момента восстановления независимости между двумя странами не было государственной границы по понятным причинам, и по этой причине мы говорим о сложном техническом процессе, который в настоящее время сопровождается разногласиями между сторонами… Мы рекомендуем армянским политическим и военным кругам не впадать в панику, принять реальность межгосударственного пограничного режима вдоль Зангиланского, Губадлинского, Лачинского и Кельбаджарского районов Азербайджана и не обострять необоснованно ситуацию в регионе. Такие случаи могут и должны решаться путем взаимных контактов между военными с обеих сторон», — говорится в заявлении азербайджанского МИД. СМИ Азербаджана принципиально не уделяют теме вторжения особого значения — пытаются показать, что происходит абсолютно естественный процесс «корректировки границы».

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов инспектирует «освобожденные» территории

В Армении же ситуация принципиально другая. Не отошедшее еще после поражения страны во Второй Карабахской войне, население крайне болезненно воспринимает желание азербайджанской стороны занять еще и часть территории Армении. На этот раз той, которая (в отличие от Карабаха) входила в состав Армянской ССР. И в этой связи возникают вопросы к действующему премьер-министру Армении Николу Пашиняну, который в ноябре не смог (а по мнению многих, просто не захотел) защищать Карабах, а теперь не может (или не хочет) использовать имеющиеся у него возможности для защиты территории уже самой Армении. «Армения не может смириться с создавшейся ситуацией, однако первоочередной нашей задачей является разрешение ситуации посредством переговоров, в том числе дипломатическим путем. Но это один из вариантов», — говорит сам Пашинян.

Спросите с русских

Ситуация для армянского премьера складывается непростая. С одной стороны, применять вооруженные силы против азербайджанских войск он не хочет — как не хотел делать это во время Карабахской войны. С другой стороны, у него на носу парламентские выборы, на которые Пашинян и без того идет не в лучшем репутационном статусе. Против него уже сформировалась коалиция во главе с бывшим президентом Робертом Кочаряном, умеющим, как считается, находить общий язык с Москвой, поэтому Пашиняну нужно было как-то реагировать.

И премьер-министр взвинтил ставки. «Действия азербайджанцев являются провокацией, которая может иметь гораздо более широкие военно-политические цели. Я имею в виду, что азербайджанцы возможно пересекли армяно-азербайджанскую границу в этом районе не для решения локальных проблем, а для того, чтобы спровоцировать военный конфликт», — заявил Пашинян, после чего отправил официальный запрос в ОДКБ.

На это он, во-первых, имел полное право, во-вторых, автору этого шага не откажешь в логике. Если ОДКБ заставит азербайджанские войска уйти, это подтвердит правильность его действий, в ином случае ответственность можно будет переложить на Россию (главную силу в Организации) и объяснить, что «стране нужно искать новых внешних друзей».

Кандидаты в друзья уже проявляют активность в деле словесной защиты армян. Американский помощник госсекретаря звонит в Азербайджан разбираться, что к чему, а президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что азербайджанские войска «вторглись на территорию Армении, они должны быть немедленно отведены». США и Франция являются членами Минской группы ОБСЕ, которых (по их мнению) отодвинули в сторону во время заключения трехстороннего соглашения о прекращения огня и которые хотят вновь войти в мейнстрим армяно-азербайджанского урегулирования. А заодно и использовать сложность российской позиции для того, чтобы усилить свое влияние на умы и сердца жителей Армении. Но вряд ли для того, чтобы защищать суверенитет этой страны, скорее, для закрепления своего влияния на Южном Кавказе, возле Каспия и иранских границ.

Защищать свою территорию никто не запрещал

Ситуация для Москвы сложилась действительно непростая. России и без того было непросто продвигать реализацию трехстороннего соглашения о перемирии, достигнутого в ноябре. Азербайджан отказывался выполнять свои обязательства и отпускать взятых в плен армянских солдат (считая их «террористами»), а армянские власти не особо торопились решать вопрос со строительством дороги, которая должна была соединить Нахичевань и основную территорию Азербайджана. Вторжение азербайджанских войск в Армению лишь добавляет проблем.

В этой ситуации Россия проявляет чудеса дипломатической эквилибристики. С одной стороны, напоминает всем о гарантиях Армении со стороны ОДКБ. «В ОДКБ внимательно следят за развитием обстановки в приграничных районах Сюникской области Армении. По мере развития ситуации в случае необходимости будут предприняты действия, предусмотренные положениями Договора о коллективной безопасности и Устава ОДКБ», — говорится в заявлении Организации. За действиями ОДКБ пристально внимательно следят из многих географических точек. Те же страны Средней Азии (нуждающиеся в защите от угроз из Афганистана и, потенциально, из Китая) внимательно наблюдают за тем, выполнит ли Кремль свои обязательства в рамках Организации.

С другой стороны, Москва пытается не доводить до войны и без лишнего шума и истерик проводит активные консультации с армянской и азербайджанской сторонами. «Мы находимся в постоянной связи по этому вопросу с Баку и Ереваном, в том числе на высоком уровне и посредством военных и пограничных служб наших стран… Исходим из того, что все подобные случаи должны решаться исключительно политическими и дипломатическими методами», — говорит представитель российского МИД Мария Захарова.

Ряд армянских экспертов истолковали это, как прямой запрет Москвы Еревану решать вопрос с вторгнувшимися на его территорию азербайджанскими войсками военным путем, хотя речь, скорее, идет о дипломатическом политесе и призыве решать дипломатическими методами не ситуацию с вторжением, а территориальные вопросы как таковые. И это сигнал скорее Азербайджану, о том, что он своим вторжением перешел обозначенные красные линии. Сделал ли он это по своему усмотрению (в попытке еще раз испытать на прочность власти Армении) или выполнил указание Турции.

В то же время никто — ни Россия, ни другие страны — не может запретить суверенному государству отражать вторжение на свою международно-признанную территорию. Силами как собственной армии, так и, при определенных условиях, своих союзников, в данном случае в рамках ОДКБ. Если, конечно, власти этого государства готовы предпринимать такие шаги.