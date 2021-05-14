Треть мировых компаний планирует сократить офисы

Более трети крупных мировых компаний объявили о своем решении сократить площадь своих офисов в ближайшие три года, почти столько же хотят расширить занимаемые площади, пишет РБК, ссылаясь на опрос консалтинговой компании Knight Frank.

Сообщается, что в ходе опроса были проинтервьюированы руководители 400 международных компаний, общая численность которых составляет более 10 млн человек. 35% компаний заявили, что планируют сократить площади своих офисов за счет вывода части сотрудников на «удаленку». Столько же глав компаний сообщили, что оставят офисы без изменений, 30% заявили о расширении в ближайшие три года.

В результатах опроса также выяснилось, что 25% арендаторов планируют после пандемии сменить офис, 38% из них заявили, что сменят местонахождение в ближайшие три года. Арендаторы связывают это с оптимизацией офисных пространств или корректировкой стратегии работы с имеющимися площадями.

В ходе опроса выяснилось, что 59% глав компаний довольны полученным опытом на удаленке и называют такой режим работы «чрезвычайно положительным», в последствии они заявили о планах переходить на смешанный режим работы, а также улучшать свои офисы.

47% компаний заявили о намерениях повышать качество арендуемых пространств, 46% хотят добавить новые услуги и опции для удобства работников. 65% топ-менеджеров заявили о намерении добавить в офис автоматы с едой и напитками, 47% планируют открыть тренажерный зал, 46% — парковки или места для хранения велосипедов, 45% — пространства для отдыха и релаксации, 45% — пункты самовывоза заказов.

