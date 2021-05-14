У мошенников появилась новая схема кражи данных россиян

Мошенники начали выманивать у россиян их личные данные на фишинговых сайтах обещаниями быстрого и крупного заработка от инвестиций в проекты ведущих российских и зарубежных компаний, рассказали агентству РИА «Новости» представители компании Bi.Zone.

Эксперты уточняют, что преступники создают специальные фишинговые сайты, выманивающие у граждан их личные данные, включая информацию по платежным картам. Среди брендов, которыми прикрываются преступники, - крупные российские банки, нефтяные компании, а также американская Tesla и проекты Илона Маска.

Поддельные сайты можно узнать по броским заголовкам с ссылкой на видео на YouTube, где описываются якобы преимуществ проекта. Как правило, сайт состоит из одной страницы. После ввода информации появляется окно с сообщением, что сотрудники компании скоро перезвонят, однако никаких действий не следует.

«Мы полагаем, что данные собираются для последующего использования в рамках социальной инженерии, когда людей обзванивают мошенники», - считают в компании. Там уточнили, что за год было обнаружено свыше 600 таких мошеннических сайтов.

В Банке России сообщили РИА «Новости», что для того, чтобы не стать жертвой обмана нужно действовать по привычной схеме, а именно не сообщать никому данные банковской карты, коды из sms-сообщений, секретные слова.

