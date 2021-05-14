В Кремле рассказали об отношении Путина к Медведчуку

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков рассказал об отношении российского лидера Владимира Путина к главе украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку.

По словам представителя Кремля, Путин считает его одним из немногих политиков на Украине, который выступает за нормализацию отношений с нашей страной, причём не словах, а на деле, передаёт РИА Новости.

«Кем для Путина является Медведчук? Он для него является одним из украинских политиков, который в отличие от многих других придерживается точки зрения о необходимости нормализации взаимовыгодных отношений между Москвой и Киевом», – сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, следили ли власти РФ за процессом над Медведчуком и как можно описать его отношения с Путиным.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Медведчук и Путин «знают друг друга и неоднократно встречались». Кроме того, Песков признался, что в Кремле внимательно следят за развитием событий на Украине, но не собираются в неё вмешиваться, но хотят быть уверены, что это не политическая «охота на ведьм».

Напомним, накануне Печорский районный суд Киева отправил лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука под домашний арест по подозрению в государственной измене и посягательстве на нарушение обычаев войны.

