В Москве начали строить первую школу в рамках проекта «Индустриальные кварталы» - заммэра Ефимов

На северо-западе Москвы начали строить школу на 800 учеников в рамках комплексного развития территории бывшей промзоны «Октябрьское поле». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В рамках проекта «Индустриальные кварталы» на Октябрьском поле также будут возведены другие социальные объекты – два детских сада на 200 мест и поликлиника на 150 посещений в смену. Социальная инфраструктура позволит создать не только комфортные условия для жителей района, но и дополнительные рабочие места. В рамках проекта также запланировано возведение жилых домов площадью более 130 тысяч кв. м, строительство которых по соглашению должно быть завершено до 2026 года», – добавил Владимир Ефимов.

Летом 2020 года инвестор, компания «РГ–Девелопмент», подписал с городом соглашение о комплексном развитии 5,92 га бывшей промзоны в районе Щукино. Договор заключен по инициативе правообладателя земельного участка «РГ–Девелопмент», который вложит порядка 14 млрд рублей в создание нового квартала на северо-западе столицы.

Заммэра добавил, что в целом развитие 1,9 тысяч га бывших промзон города в рамках проекта «Индустриальные кварталы» позволит построить в Москве не менее 40 новых школ, а также не менее 50 новых детских садов, 27 спортивных объектов, в том числе один аквапарк, физкультурно-оздоровительные комплексы и бассейны, по просьбе жителей будут заложены и новые православные храмы.

«В настоящее время в районе Щукино начинается разработка котлована для школы. Работы ведутся в соответствии с графиком. Образовательное учреждение будет построено через два года и уже в сентябре 2023 года сможет принять первых учеников нового индустриального квартала Октябрьское поле», – пояснил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.